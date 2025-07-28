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        Mardin'de tırın yakıt deposunda meydana gelen patlamada 7 kişi yaralandı

        Mardin'in Artuklu ilçesinde bir tırın yakıt deposunda meydana gelen patlamada 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 21:00 Güncelleme: 28.07.2025 - 21:00
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        Mardin'de tırın yakıt deposunda meydana gelen patlamada 7 kişi yaralandı
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        Mardin’in Artuklu ilçesinde bir tırın yakıt deposunda meydana gelen patlamada 7 kişi yaralandı.

        Ofis Mahallesi’ndeki Sanayi Sitesi içerisinde park halindeki bir tırın yakıt deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Tırın içerisinde ve çevresinde bulunan B.T. (10), H.T. (33), E.T. (5), M.T. (43), O.T. (29), A.T. (35) ve H.T. (60) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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