Mardin'de tırın yakıt deposunda meydana gelen patlamada 7 kişi yaralandı

Tırın içerisinde ve çevresinde bulunan B.T. (10), H.T. (33), E.T. (5), M.T. (43), O.T. (29), A.T. (35) ve H.T. (60) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ofis Mahallesi’ndeki Sanayi Sitesi içerisinde park halindeki bir tırın yakıt deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

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