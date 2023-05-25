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Mardin-Midyat arası kaç km? Otobüsle ve arabayla Mardin-Midyat arası kaç saat?

Karayolları üzerinde seyreden motorlu kara taşıtları, deniz araçları, uçaklar gibi birçok vasıta çeşidi; günümüzde bir yerden bir başka yere ulaşmakta kullanılan araçlar arasında yer almaktadır. Farklı coğrafyalar arasındaki seyahatlerde de aynı ülke içinde yer alan iki yarı nokta arasındaki yolculuklarda da kullanılan bu araçlar, aynı zamanda seyahatin süresini ve mesafesini de belirlemektedir. Peki Mardin şehir merkezinden Mardin’in bir ilçesi olan Midyat’a gitmek isteyen bir yolcu için Mardin Midyat arası kaç km? Mardin Midyat arası kaç saat? Ayrıntılar içeriğimizin devamında...

Mardin Midyat Arası Kaç Km? Otobüsle ve Arabayla Mardin Midyat Arası Kaç Saat?
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Mardin ile Midyat arasındaki yolculuklar özel araçlarla, iki nokta arasında sefer düzenleyen otobüs ve minibüsler ile sağlanmaktadır. Peki, Mardin Midyat arası otobüsle ve arabayla kaç saat sürüyor? İşte, tüm detaylar...

Mardin Midyat Arası Kaç Km?

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin öne çıkan şehirlerinden bir tanesi olan Mardin ile Mardin’e bağlı bir ilçe olan Midyat arasında gerçekleştirilmesi planlanan bir yolculuk tercih edilen aracın ne olduğuna göre farklılık gösterebilmektedir. Bu iki nokta arasında, hususi bir araçla yapılacak olan yolculuklarda 66 kilometrelik, toplu yolcu taşımacılığı yapan bir otobüsle ise yaklaşık 57 kilometrelik bir mesafe kat edilmektedir.

Mardin Midyat Arası Kaç Saat?

Bir önceki ara başlığımızda değindiğimiz mesafe konusunda olduğu gibi bu iki lokasyon arasında yapılacak olan seyahatlerde seçilen vasıtanın türü, yolculuk esnasında harcanacak zamanı da etkilemektedir. Mardin ile Midyat arasında seyahat etmek isteyen bir yolcu şayet kendi özel aracıyla bu yolculuğu gerçekleştirirse yaklaşık 1 saat 10 dakika, iki nokta arasında yolcu taşımacılığı yapan bir otobüsle ise yaklaşık olarak 1 saat sürmektedir. Bu iki seçeneğe ek olarak Mardin ile Midyat arasında gün içinde seferler düzenleyen minibüs dolmuşlar da bulunmaktadır ve bu yolculuğun süresi de yaklaşık olarak 1 saat sürmektedir.

Mardin Midyat Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

Mardin ile Mardin’in önemli bir ilçesi olan Midyat arasında gerçekleşen bir yolculuk D955 karayolu ve D380 karayolu üzerinden sağlanmakta ve yaklaşık olarak da 1 saat 10 dakika sürmektedir. Bu 1 saat 10 dakikalık yolculuk süresi, tüm trafik kuralları ve karayolları hız sınırları dikkate alınarak hesaplanmaktadır.

Mardin Midyat Arası Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

Mardin ile Midyat arasında gerçekleşen yolculuklarda, otobüs ya da minibüs dolmuşları tercih eden bir yolcu, bu yolculuk esnasında yaklaşık olarak 1 saatlik bir zaman harcamaktadır.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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