MARDİN NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?
Türkiye'nin büyükşehir statüsüne giren bir ili ve en kalabalık yirmi altıncı şehridir. 2020 Yılı TUİK verilerine göre nüfusu 854.716’dir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Dicle Bölümü'nde yer alır. Suriye ile sınır komşusudur.
Şehirde uluslararası kuruluşlarca kültür mirası kabul edilmiş, koruma altına alınmış tarihi yapılar mevcuttur. Mardin farklı dini inanışlar paralelinde, sanatsal açıdan da tarihi değeri olan camiler, türbeler, kiliseler, manastır ve benzeri dini eserler barındırmaktadır. Mardin, İpek Yolu güzergâhında olup, ilde beş han ve bir kervansaray mevcuttur.
MARDİN'İN KAÇ İLÇESİ VARDIR?
|2020 yılı sonunda Mardin ili ve ilçelerinin yerleşim yeri ve nüfusla ilgili sayısal bilgileri [27]
|İlçe
|Nüfus 2019
|Nüfus 2020
|Fark
|N.Artışı %
|Mah.Say.
|Alanı km2[28]
|Yoğunluk
|Artuklu
|178.154
|182.400
|4.246
|2,38
|92
|885
|206
|Dargeçit
|27.711
|27.743
|32
|0,12
|39
|519
|53
|Derik
|61.706
|62.611
|905
|1,47
|79
|1.381
|45
|Kızıltepe
|256.664
|261.442
|4.778
|1,86
|183
|1.236
|212
|Mazıdağı
|36.304
|36.747
|443
|1,22
|53
|850
|43
|Midyat
|114.763
|117.364
|2.601
|2,27
|72
|1.241
|95
|Nusaybin
|108.172
|111.674
|3.502
|3,24
|80
|1.079
|103
|Ömerli
|14.026
|14.119
|93
|0,66
|45
|458
|31
|Savur
|26.583
|26.101
|-482
|-1,81
|41
|962
|27
|Yeşilli
|14.695
|14.515
|-180
|-1,22
|14
|168
|86
|Mardin
|838.778
|854.716
|15.938
|1,90
|698
|8.779
|97
MARDİN'DE GEZİLECEK YERLER NELERDİR?
Deyrulzafaran Manastırı
Kasımiye Medresesi
Mardin Müzesi
Mardin Kalesi
Mor Benham Kırklar Kilisesi
Şehidiye Cami
Latifiye Cami
Zinciriye Medresesi
MARDİN'İN YÖRESEL YEMEKLERİ
Kiliçe
İncasiye
Firkiye
Kaburga Dolması
Accin
Kibe
Mardin Usulü Dizme
İkbebet
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