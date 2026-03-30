        Haberler Yaşam Mardin'de dağlar arasında gizlenmiş Başdeğirmen Şelalesi, görsel şölen sunuyor

        Mardin’de dağlar arasında gizlenmiş Başdeğirmen Şelalesi, görsel şölen sunuyor

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde vatandaşların 'Emrud travertenleri' adını verdiği Başdeğirmen Şelalesi görüntülendi. Valilik, doğa tutkunlarını şelaleyi keşfetmeye davet etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 13:53 Güncelleme:
        Mardin'de dağlar arasındaki gizli cennet

        Mardin’in Kızıltepe ilçesindeki Başdeğirmen Şelalesi, dağların arasına gizlenmiş yeşil doğası ve dokusuyla turistlerin ilgisini çekiyor.

        Şelale ve çevresindeki tarihi yapılar, fotoğraf tutkunlarının uğrak yerleri arasında yer alıyor. Mardin Valiliği, görsel şölen sunan Emrud travertenlerinin havadan çekilmiş görüntülerini ‘Kızıltepe Başdeğirmen (Emrud) Şelalesi’ başlığıyla paylaştı.

        Valilik paylaşımında, “Kızıltepe Başdeğirmen (Emrud) Şelalesi, Mardin’in tarihi ve kültürel yapılarının yanında doğal güzelliklerinin de en önemli örneklerinden. Ziyaretçilerine eşsiz bir doğa deneyimi sunan şelale, serin suları ve çevresindeki yeşil dokusuyla, misafirlerimiz için cazip bir destinasyon oluşturmaktadır. Tüm hemşehrilerimizi ve doğa tutkunlarını Başdeğirmen (Emrud) Şelalesi’ni keşfetmeye davet ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

        Sındırgı için iyi haber

        Deprem bilimci Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Sındırgı'da artık deprem aktivitesinin sonlandığını söyleyebiliriz. Kırılan fay parçalarında belli bir stres birikimi yok, boşalım gerçekleşti." açıklamasında bulundu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İspanya ABD uçaklarına hava sahasını kapattı
        İspanya ABD uçaklarına hava sahasını kapattı
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Petrolde tarihi ralli
        Petrolde tarihi ralli
        NYT: ABD İran'da test edilmemiş füzeler kullandı
        NYT: ABD İran'da test edilmemiş füzeler kullandı
        "Önce Amerika" mı "önce savaş" mı?
        "Önce Amerika" mı "önce savaş" mı?
        ABD Başkanı Trump'ın hedefi uranyum mu?
        ABD Başkanı Trump'ın hedefi uranyum mu?
        Başakşehir'de zincirleme kaza; yaralılar var
        Başakşehir'de zincirleme kaza; yaralılar var
        Evinde silahla öldürülmüş olarak bulundu! En yakını gözaltında!
        Evinde silahla öldürülmüş olarak bulundu! En yakını gözaltında!
        Bakanlıktan plaka açıklaması
        Bakanlıktan plaka açıklaması
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        İstanbul'da sabah yaşandı! 'Yol vermem' cinayeti!
        İstanbul'da sabah yaşandı! 'Yol vermem' cinayeti!
        Seda Sayan'dan tepki
        Seda Sayan'dan tepki
        COVID-19'un yeni varyantı BA.3.2 hızla yayılıyor
        COVID-19'un yeni varyantı BA.3.2 hızla yayılıyor
        'Gizli sos' ile özüne dönüyor
        'Gizli sos' ile özüne dönüyor
        İlk vücut yarışmasını kazandı
        İlk vücut yarışmasını kazandı
        Dünya Kupası'na son 1 adım!
        Dünya Kupası'na son 1 adım!
        "Ne korktum ne de kaçtım"
        "Ne korktum ne de kaçtım"
        Galatasaray "GS Kafe" ile Türkiye’ye yayılıyor!
        Galatasaray "GS Kafe" ile Türkiye’ye yayılıyor!