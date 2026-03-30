Mardin’de dağlar arasında gizlenmiş Başdeğirmen Şelalesi, görsel şölen sunuyor
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde vatandaşların 'Emrud travertenleri' adını verdiği Başdeğirmen Şelalesi görüntülendi. Valilik, doğa tutkunlarını şelaleyi keşfetmeye davet etti
Mardin’in Kızıltepe ilçesindeki Başdeğirmen Şelalesi, dağların arasına gizlenmiş yeşil doğası ve dokusuyla turistlerin ilgisini çekiyor.
Şelale ve çevresindeki tarihi yapılar, fotoğraf tutkunlarının uğrak yerleri arasında yer alıyor. Mardin Valiliği, görsel şölen sunan Emrud travertenlerinin havadan çekilmiş görüntülerini ‘Kızıltepe Başdeğirmen (Emrud) Şelalesi’ başlığıyla paylaştı.
Valilik paylaşımında, “Kızıltepe Başdeğirmen (Emrud) Şelalesi, Mardin’in tarihi ve kültürel yapılarının yanında doğal güzelliklerinin de en önemli örneklerinden. Ziyaretçilerine eşsiz bir doğa deneyimi sunan şelale, serin suları ve çevresindeki yeşil dokusuyla, misafirlerimiz için cazip bir destinasyon oluşturmaktadır. Tüm hemşehrilerimizi ve doğa tutkunlarını Başdeğirmen (Emrud) Şelalesi’ni keşfetmeye davet ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.