Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan çoban öldü

        Mardin’de silahlı saldırıya uğrayan çoban öldü

        Mardin'in Derik ilçesinde, çobanlık yapan Emrah Aksu, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21 Nisan 2026 - 12:04 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Silahlı saldırıda hayatını kaybetti

        Mardin’in Derik ilçesinde, çobanlık yapan Emrah Aksu (38), uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

        OLAY YERİNE JANDARMA VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Olay, sabah saatlerinde, kırsal Bozok Mahallesi’nde meydana geldi. Köyde çobanlık yapan Emrah Aksu, şüpheli veya şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı. Aksu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yakınlarının araçla hastaneye götürmeye çalıştığı Emrah Aksu, sağlık ekipleri tarafından teslim alınıp ilk müdahalesinin ardından Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Tedaviye alınan Aksu, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Emrah Aksu’nun cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

