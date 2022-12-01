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Marek Hamsik, geçen sezon elde ettikleri başarıyı yakalayabileceklerine inanıyor

Trabzonspor'un Slovak oyuncusu Marek Hamsik, geçen sezon elde ettikleri başarıları tekrarlayabileceklerine inandığını söyledi.

Marek Hamsik, geçen sezon elde ettikleri başarıyı yakalayabileceklerine inanıyor

Bordo-mavililerin Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya'da gerçekleştirdiği kampta basın mensuplarına açıklamada bulunan 35 yaşındaki oyuncu, geçen sene tarih yazdıklarını ifade etti.

Hem ligi kazanıp hem de Süper Kupa zaferi yaşadıklarını hatırlatan Hamsik, "Takımımız için çok önemli anlardı. Geçmiş başarılar geçmişte kalıyor, önümüze bakmamız gerekiyor. İnanırsak bu sene de geçen sene yaptığımız başarıyı tekrarlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Aranın kendileri için önemli olacağını vurgulayan tecrübeli orta saha, şöyle devam etti:

"Verilen ara sezonun geri kalanına hep beraber hazırlanabilmemiz için iyi bir fırsat oldu. Geçen sene lige çok iyi bir başlangıç yapmıştık ve sonuna kadar bunu sürdürüp en tepede yer almıştık. Bu sene daha farklı oldu. Lig biraz daha yarışmacı. 8 takımın 7 puanlık farkla sıralandığını görüyoruz. Bizim de zirveyle aramızda 6 puan fark var. Kapanabilir bir fark, sadece çalışmamız ve inanmamız gerekiyor."

Hamsik, rakamlar üzerine bakılınca orta sahada rakibi karşılamada iyi olmadıklarının hatırlatılması üzerine, "Bunun üzerine konuştuğunuzda iyi olmadığını görüyorsunuz ama bilinen bir söz vardır en iyi savunma yapan ligi kazanır, şampiyon olur. Bunun üzerine çalışacağız ve bu durumu daha iyi bir hale getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Futbol kariyerine devam edip etmeyeceğine sezon sonunda ailesiyle oturup karar vereceğini vurgulayan Hamsik, sözlerini Dünya Kupası'na ilişkin şu ifadelerle tamamladı:

"Dünya futbolunda en büyük turnuvadan bahsediyoruz. Bir seyirci olarak tüm maçları izlemeye çalışıyorum. İki favorim var. Brezilya ve Arjantin'in iyi takımlar olduklarını ve kupayı kazanacaklarını düşünüyorum ama asla bilemeyiz. Hep beraber izleyip göreceğiz."

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