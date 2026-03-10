Margot Robbie, kırmızı halıda yeni imajını sergiledi. 35 yaşındaki Avustralyalı yıldız, yeni filmi 'Uğultulu Tepeler'in (Wuthering Heights) tanıtımını uzun sarı saçlarıyla yaptıktan sonra, saçlarını kestirerek yeni bir görünüme kavuştu. Robbie, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen bir defilede yeni haliyle poz verdi.

Defileyi ön sıradan izlemek için transparan bir bluzla oluşturduğu kombini tercih eden ünlü oyuncu, yeni saçlarıyla beğeni topladı.

Robbie'nin 'Uğultulu Tepeler' filminin sinemalarda gösterime girmesinin üzerinden yaklaşık bir ay geçti ve film gişede büyük bir başarı elde etti. Film şu ana kadar dünya çapında 213 milyon dolardan fazla hasılat elde etti ve bu rakamın daha da yükselmesi bekleniyor.

Robbie, Jacob Elordi ile başrolleri paylaştığı filmin galasında rol arkadaşı Elordi hakkında yaptığı, "Evliyim ama benim için ideal erkek" açıklamasıyla dikkat çekmişti.

Set sürecine dair konuşan Robbie, çekimlerde fiziksel yakınlık içeren birçok sahne bulunduğunu belirterek, "Evet, Jacob ile çok öpüştük. Her yerde öpüşüyoruz, sürekli öpüşüyoruz" sözlerini kullanmıştı.

Jacob Elordi - Margot Robbie

2016'da Tom Ackerley ile evlenen Robbie, 2024 yılında ilk çocuğunu dünyaya getirdi.

Margot Robbie - Tom Ackerley