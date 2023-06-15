Mario Balotelli İstanbul gecelerinde

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; geçtiğimiz günlerde İstanbul’a gelen Mario Balotelli’nin hırçınlığını bu kez yeşil sahalarda değil, gecelerde devam ettiği görüldü. Kuruçeşme’de yanında bir grup kız arkadaşı ile bir mekâna giden Balotelli, çıkışta gazeteciler tarafından görüntülenince bir hayli öfkelendi.

Gazetecilere tepki gösteren, mekânın önünden ayrılmalarını isteyen ünlü futbolcu, istediği olmayınca içeriye geri girdi.

Yaklaşık yarım saat içeride bekleyen Mario Balotelli, en sonunda kız arkadaşlarıyla birlikte mekânı arka kapıdan terk etmek zorunda kaldı.