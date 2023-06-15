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Mario Balotelli İstanbul gecelerinde

Mario Balotelli, İstanbul gecelerinde görüldü. Oynadığı Sion Futbol Takımı, bir alt kümeye düşen Balotelli, İsviçre liginin tatile girmesiyle birlikte İstanbul'a geldi. Bir grup kız arkadaşıyla Kuruçeşme'de bir mekâna giden ünlü futbolcu, yeşil sahalardaki hırçınlığını gecelerde de gösterdi

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  • Mario Balotelli İstanbul gecelerinde

    2010'lu yılların başlarında geleceğin büyük yıldızlarından biri olarak gösteriliyordu.
    Kadrosunda yer aldığı kulüp takımlarının da İtalya Milli Takımı’nın da kendisinden büyük başarılar beklediği bir futbolcuydu.
  • Mario Balotelli İstanbul gecelerinde

    Piyasa değeri 32 milyon Euro’ya kadar yükselmiş, Manchester City, Milan, Liverpool ve Marsilya gibi Avrupa’nın gözde futbol takımlarında oynama başarısı göstermişti.
  • Mario Balotelli İstanbul gecelerinde

    Ne var ki bütün yeteneğine karşın yeşil sahalardaki hırçınlığı nedeniyle futbol oynadığı her takımda huzursuzluk çıkarmış, takımdan uzaklaştırılmıştı.
  • Mario Balotelli İstanbul gecelerinde

    Yeteneklerini, hırçınlığa kurban eden futbolcuların başında gelen Balotelli, ülkemizde Adana Demirspor’da futbol oynadı.
    Takımı'nın teknik direktörü vatandaşı Vincenzo Montella ile yaşadığı sorunların başında hırçınlığı baş etken oldu.
  • Mario Balotelli İstanbul gecelerinde

    Adana Demirspor’dan ayrıldıktan sonra 2 milyon 600 bin Euro’ya İsviçre’nin Sion takımına transfer olan Mario Balotelli'nin takımı bir alt kümeye düştü. Balotelli’nin piyasa değeri de 1 milyon 500 bin Euro’ya kadar indi.
  • Mario Balotelli İstanbul gecelerinde

    Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; geçtiğimiz günlerde İstanbul’a gelen Mario Balotelli’nin hırçınlığını bu kez yeşil sahalarda değil, gecelerde devam ettiği görüldü. Kuruçeşme’de yanında bir grup kız arkadaşı ile bir mekâna giden Balotelli, çıkışta gazeteciler tarafından görüntülenince bir hayli öfkelendi.

    Gazetecilere tepki gösteren, mekânın önünden ayrılmalarını isteyen ünlü futbolcu, istediği olmayınca içeriye geri girdi.
    Yaklaşık yarım saat içeride bekleyen Mario Balotelli, en sonunda kız arkadaşlarıyla birlikte mekânı arka kapıdan terk etmek zorunda kaldı.

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