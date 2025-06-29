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        Haberler Dünyadan Marion Cotillard ve Guillaume Canet ayrıldı! 18 yıllık ilişki bitti

        Marion Cotillard ve Guillaume Canet 18 yıllık ilişkisini bitirdi

        Oscar ödüllü oyuncu Fransız oyuncu Marion Cotillard ile oyuncu ve yönetmen Guillaume Canet, ayrıldıklarını duyurdu. Çiftin 18 yıllık ilişkisinden iki çocuğu var

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.06.2025 - 11:47 Güncelleme: 29.06.2025 - 11:51
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        18 yılın ardından ayrıldılar
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        Marion Cotillard ve Guillaume Canet, 18 yıllık birlikteliklerinin ardından ilişkilerini sonlandırdı. 49 yaşındaki Cotillard ve 52 yaşındaki Fransız oyuncu ve film yönetmeni Canet, ayrılıklarını bir açıklama yaparak duyurdu.

        Çift, açıklamalarının amacının "tüm spekülasyonlardan, söylentilerden ve riskli yorumlardan kaçınmak" olduğunu söyledi. Fransız çift, ayrılıklarının nedenini belirtmeden, "ortak anlaşma" ve "karşılıklı iyi niyet" ile ayrıldıklarını duyurdu.

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        Ünlü çift, 2003 yılında 'Cesaretin Var Mı Aşka?' (Love Me If You Dare) filminin setinde tanıştı. 2011'de Marcel adında bir oğulları olan çift, daha sonra bir kız çocuğu sahibi oldu.

        Brad Pitt ile 'Allied' (2016) adlı filmde rol alan Cotillard'ın ünlü oyuncuyla ilişkisi olduğu ve Pitt'in Angelina Jolie ile ayrılığına bu yasak aşkın neden olduğu iddia edilmişti. Cotillard sosyal medyada iddiaları yalanlamış ve "Hayatımın erkeğiyle tanıştım. O benim aşkım, en iyi arkadaşım ve ihtiyacım olan tek kişi" diyerek Canet'i işaret etmişti.

        Fransız oyuncu, kariyeri boyunca 'Inception', 'Kara Şövalye Yükseliyor', 'Kaldırım Serçesi', 'Halk Düşmanı' ve 'Paris'te Gece Yarısı' gibi yapımlarda rol aldı.

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        #Marion Cotillard
        #Guillaume Canet
        #Ayrılık
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