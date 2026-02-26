Marius Mouandilmadji: Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında konuk ettiği Shkendija'yı 4-0 yenerek adını son 16'ya yazdıran Samsunspor'un golcüsü Marius Mouandilmadji, değerlendirmelerde bulundu.

Mouandilmadji, "Gösterdiğim performans nedeniyle kendim ve takımımla gurur duyuyorum. Takım arkadaşlarım olmadan 8 maçta 7 gol atamazdım Konferans Ligi'nde. Attığım gollerle takımıma destek olduğum için çok mutluyum. Konferans Ligi'nde en skorer oyuncu olamazdım, takım arkadaşlarım olmadan." dedi.

Thorsten Fink ile yeni sistemleri hakkında gelen soruya Mouandilmadji, "Çift forvette kendimi rahat hissettim. Elimizden geleni yaptık maçta. Hem ben hem Cherif gol attık. En önemlisi takıma katkı sağlamak. Birlikte oynamak biraz rahattı. Bu şekilde devam etmek istiyoruz ama bu karar hocamızın." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

CELİL YÜKSEL

Mücadeleyi ve turu değerlendiren Celil, "Kazandığımız için mutluyuz. Yeni hocamızla yeni bir enerji yakaladık. Bizi buraya kadar getiren de Thomas Reis'ti, teşekkür ederiz. Maça çok iyi hazırlandık. İlk yarı istediğimiz oyunu sergileyemedik. Top bizde kalsın istedik, daha çok pas yapmaya çalışıyoruz. Kazandığımız için mutluyuz. Bundan sonraki maçlarda daha iyi oynayıp turlar atlamak." dedi.

Celil, "Şimdi lig maçımız var. Avrupa'da da gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyor. İnşallah tüm Türkiye'nin desteğiyle adımızı tarihe yazdırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"BU ŞEHRİN ÇOCUKLARIYIZ"

Taraftarlara seslenen Celil, "Bu şehrin çocuklarıyız. Avrupa'da bu başarı hayaliyle büyüdük. Hayalden daha ötesine gidiyoruz. Taraftarlardan ricam benim ağabeylerim, kardeşlerim, hemşerilerim. Elimizden geleni yapacağız. Bize destek versinler. Bu yolda hepimiz tarihe geçelim." sözleriyle konuşmasını noktaladı.