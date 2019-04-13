ALFA ROMEO
Alfa Romeo'nun Nisan ayı kampanyasında Giulietta'nın dizel otomatik versiyonları, otomobil bedelinin yarısı peşin, yarısı yüzde sıfır faiz oranlı kredi ile satın alınabiliyor.
Bu kapsamda, 144 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekleyen dizel otomatik Giulietta’lar, 73 bin TL peşinat ve 73 bin TL için yüzde 0 faizli kredi ile satışa sunuluyor.
DACIA
Renault bünyesindeki Romen marka Dacia, kampanya kapsamında Sandero'da 39.90TL, Dokker'da 49.90TL ve Duster'da 59.90TL gibi günlük ödeme seçenekleri sunuyor.
Kampanyada bir yıl uzatılmış garanti hakkının yanı sıra Dacia Kasko’da bin TL indirim sunuluyor. Artan ödeme seçeneği ile yeni bir Dacia sahibi olmak isteyenlerin de yüzde 1.79 faiz oranından faydalanabilecekleri belirtiliyor.
Hafif ticari araç almayı düşünen ve artan ödemeli kredi kampanyasından yararlanmak istemeyenler için ise Dokker modelinde 40 bin TL kredi, 12 aya varan vade seçenekleri için sıfır faiz yer alıyor.
HONDA
Japon üretici Honda, Civic ve CR-V modelleri için Nisan ayına özel faizli kredi kampanyasını devreye aldı.
Nisan ayı boyunca Honda’nın sunacağı kampanya kapsamında Civic modelleri için 40 bin TL’ye kadar kredi kullanımına yüzde 0.95 faiz oranı ile 12 ay taksit seçeneği, CR-V modeli içinse 100 bin TL kredi kullanımına yüzde 0.95 faiz oranı ile 15 ay taksit seçeneği sağlanıyor.
Honda Civic Sedan’ın Elegance benzinli, ECO ve dizel versiyonlarında 25 bin TL’ye kadar kredi ve yüzde 0.95 faiz oranı ile 12 taksit seçeneği ile sunuluyor.
Kampanya dahilinde Executive modellerde ise aynı faiz oranı ve taksit sayısı ile 40 bin TL’ye kadar kredi kullanılabiliyor.
JAGUAR
Jaguar'ın Türkiye distribütörü Borusan Otomotiv, Nisan ayına özel olarak hazırladığı kampanya kapsamında 30 bin TL takas desteği sunuyor. F-Pace modelinde geçerli olan kampanya kapsamında 200 bin TL kredi için, 12 ay vade ve yüzde 0 faiz seçeneği de sunuluyor.
MINI
MINI 5 Kapı ve 2019 model yılı MINI Countryman modellerinde, Nisan ayına özel fiyatlar ve takas desteği sunan marka, 5 Kapı modeline özel olarak 40 bin TL’ye kadar 12 ay, yüzde 0.66 faiz oranlı kredi desteği veriyor.
MINI Countryman’ın benzinli motorlu Luxury ve John Cooper Works donanımına sahip versiyonlarında takas desteğinin yanı sıra orijinal katlanabilir MINI Bisiklet hediye ediliyor.
MERCEDES
Mercedes-Benz Türk, E-Serisi otomobil sahibi olmak isteyen müşteriler için E-Serisi Sedan, E 300 Coupé, E 300 Cabriolet model otomobil alımlarında Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi halinde 100 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz oranı seçeneği sunuluyor. Ayrıca, 200 bin TL’ye 36 aya kadar yüzde 0.99 faizli kredi seçeneğinden de yararlanılabiliyor.
Yapılan açıklamaya göre, C-Serisi, SLC ve CLA model otomobiller için bu aya özel 100 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faiz oranından yararlanabiliyor.
Ayrıca 180 bin TL tutarında krediye 36 aya kadar yüzde 0.99 faizli geri ödeme seçeneği sunuluyor.
Mercedes-Benz GLA sahibi olmak isteyenler için ise 140 bin TL krediye 36 ay vade ve yüzde 1.89 faiz oranı sunuluyor.
Mercedes-Benz Vito sahibi olmak isteyenlere ise, Mercedes-Benz Kasko tercih edildiği takdirde 200 bin TL’ye varan kredi için 48 aya varan vadeler ya da yüzde 0’dan başlayan faiz seçenekleri sunuluyor.
X-Class sahibi olmak isteyenlere özel, Mercedes-Benz Kasko tercih edildiğinde yüzde 0’dan başlayan faiz oranları, 200 bin TL’ye varan kredi ve 48 aya varan vade seçeneklerini kampanyada yer alıyor.
Sprinter’e sahip olmak isteyen müşteriler için de, Mercedes-Benz Kasko tercih edildiği takdirde 200 bin TL’ye varan kredi için 48 aya varan vadeler ya da yüzde 0’dan başlayan faiz seçeneği sunuluyor.
Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in, Aksaray üretimi Mercedes-Benz 2018 Model yılı Euro 6 Çekici ve Euro 6 6x4/8x4 inşaat kamyonu modelleri için Nisan ayında geçerli kampanyası çerçevesinde, kurumsal müşteriler 250 bin TL kredi tutarı, 36 ay vade ve yüzde 1.23 faiz oranı, şahıs firmaları için ise 250 bin TL kredi tutarı, 36 ay vade ve yüzde 1.34 faiz oranı sunuluyor.
Mercedes-Benz Finansal Hizmetler Nisan ayında Tourismo otobüsler için hazırlanan kampanyada 550 bin TL kredi tutarı için, 36 ay vade, yüzde 0 sabit faiz oranı ile 15 bin 278 TL aylık ödeme seçeneği sunuyor.
NISSAN
Qashqai, X-Trail, Micra ve Navara modellerinde faiz oranını “yüzde sıfır” olarak belirleyen Nissan, Qashqai’de 50 bin, X-Trail ve Navara’da 60 bin, Micra’da ise 20 bin TL’ye varan kredi tutarları için 12 aya varan vade seçeneği sunuyor.
Markanın diğer bir SUV modeli Juke ise, hurda teşviki ile 99 bin 950 TL’den başlayan fiyatlarla ve Nisan ayı boyunca tüm versiyonlarda 20 bin TL için 12 ay yüzde 0.99 faiz oranı ile bayilerde yerini almış durumda.
Yapılan açıklamaya göre, cam tavanlı Qashqai’lerin ise 139 bin 900 TL’den başlayan fiyatları ve 50 bin TL’ye 12 ay yüzde sıfır faiz oranlarıyla yeni kullanıcılarını beklediği kaydedildi.
Navara 4x2 Tekna modeli 135 bin 300 TL’den başlayan fiyatlarla ve Nisan ayı boyunca 60 bin TL için 12 ay yüzde sıfır faiz seçeneği ile satışa sunuluyor. Otomatik vitesli Micra’lar ise hurda teşvikli 76 bin 320 TL’den başlayan fiyatlarla ve 20 bin TL’ye 12 ay yüzde sıfır faizle satışa sunuluyor.
RENAULT
Renault'un hazırladığı kampanyada 30 bin TL peşinat ve aylık bin 500 TL’den başlayan taksit seçenekleri bulunuyor.
Kampanya dahilinde Clio HB modeline 30 bin TL peşinat ile bin 500TL’den başlayan taksitlerle sahip olunabiliyor.
Megane Sedan’da 35 bin TL peşinat ile 2 bin TL aylık taksit seçeneği sunulurken Captur modeli için 40 bin TL peşinat ile 2 bin TL aylık taksit bulunuyor.
Kampanyada Kadjar ise 55 bin TL peşinat ve 3 bin TL gibi aylık ödeme seçenekleri ile satışa sunuluyor. Artan ödeme seçeneği için 1.79 faiz oranı yer alıyor.
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