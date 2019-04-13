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Markanın diğer bir SUV modeli Juke ise, hurda teşviki ile 99 bin 950 TL’den başlayan fiyatlarla ve Nisan ayı boyunca tüm versiyonlarda 20 bin TL için 12 ay yüzde 0.99 faiz oranı ile bayilerde yerini almış durumda.