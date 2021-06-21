Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs kısıtlamalarının 1 Temmuz'da kaldırılacağını açıkladı. Ancak 1 Temmuz tarihine kadar kademeli normalleşme kuralları geçerli olacak. Bu pazar günü de sokağa çıkma kısıtlaması olacak. Marketler sınırlı saatlerde hizmet verebilecek.

MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması 05.00 ile 22.00 arasında geçerli. Marketler ise her semtte değişiklik gösterebileceği gibi genellikle 09.00 ile 21.00 arasında açık olacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcıların 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebileceği, vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve engelli vatandaşlar haricinde araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecekleri aktarılan genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin açık olacağı aktarıldı.

Vatandaşların ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceği belirtilen genelgede, fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabileceği, sokak aralarında satışın yapılmayacağı bildirildi.