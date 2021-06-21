Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Market çalışma saatleri: Marketler saat kaça kadar açık?

Türkiye koronavirüs mücadelesinde yeniden normalleşme sürecine geçiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından kısıtlamalarla ilgili alınan son kararları açıkladı. Peki market çalışma saatleri değişti mi? Marketler saat kaça kadar açık olacak? İşte detaylar...

Market çalışma saatleri: Marketler saat kaça kadar açık?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs kısıtlamalarının 1 Temmuz'da kaldırılacağını açıkladı. Ancak 1 Temmuz tarihine kadar kademeli normalleşme kuralları geçerli olacak. Bu pazar günü de sokağa çıkma kısıtlaması olacak. Marketler sınırlı saatlerde hizmet verebilecek.

MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması 05.00 ile 22.00 arasında geçerli. Marketler ise her semtte değişiklik gösterebileceği gibi genellikle 09.00 ile 21.00 arasında açık olacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcıların 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebileceği, vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve engelli vatandaşlar haricinde araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecekleri aktarılan genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin açık olacağı aktarıldı.

Vatandaşların ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceği belirtilen genelgede, fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabileceği, sokak aralarında satışın yapılmayacağı bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İzmir'de 73 kaçak göçmen yakalandı, 51 kaçak göçmen de kurtarıldı
GÜNDEMİzmir'de 73 kaçak göçmen yakalandı
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi personel alımı başvurusu ne zaman? Göç İdaresi memur alımı başvuru şartları
GÜNDEMMemur olmak isteyenler dikkat!
Konserler ne zaman başlıyor 2021? Konserler başlıyor mu? Müzik kısıtlaması...
GÜNDEMKonserler ne zaman başlıyor 2021?
Düğün salonları açıldı mı? Düğün, nişan, kına gecesi son durum nedir?
GÜNDEMDüğün salonları açıldı mı?
İçişleri Bakanlığı Genelgesi yayınlandı mı? 21 Haziran İçişleri Bakanlığı Koronavirüs Genelgesi açıklandı mı?
GÜNDEMİçişleri Bakanlığı Genelgesi açıklandı mı?
Eğlence mekanları açıldı mı? Eğlence mekanları ne zaman açılacak?
GÜNDEMEğlence mekanları açıldı mı?
Seyahat yasağı kalktı mı? Son Dakika şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? Seyahat yasağı ne zaman kalkıyor
GÜNDEMSeyahat yasağı kalktı mı? 21 Haziran...
Son dakika yasaklar: Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?
GÜNDEMSokağa çıkma yasağı kalktı mı?
Restoranlar ve kafeler çalışma saatleri değişti mi? Restoranlar ve kafeler saat kaça kadar açık?
GÜNDEMRestoranlar ve kafeler kaça kadar açık?
Masaj salonu, yüzme havuzu ve saunalar açılacak mı? Masaj salonu, sauna ve havuzlar ne zaman açılıyor?
GÜNDEMMasaj salonu, yüzme havuzu ve saunalar açılacak mı?