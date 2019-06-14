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Markete camdan girdi! Reyon görevlisini ezdi!

İHA

Bursa'da bir marketten alışveriş yapan 70 yaşlarındaki kadın sürücü vitesleri karıştırınca otomobiliyle markete girdi. Yaşlı sürücünün araçla ezdiği 44 yaşındaki iki çocuk annesi Güler Gamze Bozkırlı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti

markete otomobille girdi ezip öldürdü

Bursa'da, iddiaya göre, Mudanya ilçesi Tepedevrent mevkii Göynüklü Mahallesi yolu üzerinde bulunan bir marketten alışveriş yapan 70 yaşlarındaki kadın sürücü, otomobiline binerek park yerinden ayrılmak istedi.

VİTESLERİ KARIŞTIRDI

Vitesleri karıştırınca aracın kontrolünü kaybeden yaşlı kadın otomobiliyle birlikte marketin camından içeriye girip çalışan reyon görevlisi 44 yaşındaki Güler Gamze Bozkırlı'yı ezdi.

EVLİ VE 2 ÇOCUK SAHİBİYDİ

İHA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ambulansıyla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı kadın,
kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk annesi reyon görevlisi kadının ölümü ailesi ve çalışma arkadaşlarını hüzne boğdu. Olayla ilgili tahkikat başlatan ekipler sürücü yaşlı kadını gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

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