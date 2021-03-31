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Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Marketler kaça kadara açık? Market çalışma saatleri değişti!

Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ardından yeni risk haritası açıklandı ve bazı illerdeki normalleşme tedbirleri değiştirildi. Vatandaşın gündeminde risk haritasına göre değişen market çalışma saatleri var. Marketler hafta içi ve hafta sonu kaçta açılıyor? Marketler kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? İşte A101, BİM, ŞOK, MİGROS yeni market saatleri

Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Marketler kaça kadara açık? Market çalışma saatleri değişti!

Korona virüs tedbirleriyle çalışma saatleri değişen marketlerin ve bakkalların saat kaçta açıldığı ve saat kaçta kapandığı merak konusu oldu. 1 Mart 2021 tarihinde gerçekleşen kabine toplantısında alınan kontrollü normalleşme kararlarından biri de marketlerin çalışma saatleriyle ilgili oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre mesai saatlerine sınırlama getirilen marketlerin ve bakkalların hafta içi ve hafta sonu çalışma saatlerine dair her şeyi haberimizde bulabilirsiniz. İşte 31 Mart 2021 A101, ŞOK, BİM, Migros market çalışma saatleri

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında;

Buna göre;

  • Hafta içi günlerde 21.00 - 05.00 saatleri arasında tüm Türkiye’de sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.
  • Hafta sonlarında;

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00 - 05.00 saatleri arasında uygulanacak.

Yüksek risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00 - Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi günü saat 21.00’de başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat05.00’de bitecek şekilde uygulanacak.

Çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma günü saat 21.00’de başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacak.

HAFTA SONU YASAĞINDA MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulama biçimine göre Cumartesi ve/veya Pazar günü market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler 10.00 - 17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

HAFTA İÇİ MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ NE?

Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) ve Cumartesi günü 21.00­-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasındaki getirilen sürelere uymak için istisna getirilenler dışındaki tüm işyerleri hafta içi saat 20.00’de kapanacak.

Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre iller 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri risk gruplarına göre belirlenecektir.

Genelgede, daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan iş yerlerinin de (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış saatlerinin düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendiği belirtildi.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM hafta içi ve Cumartesi (DÜŞÜK, ORTA VE YÜKSEK RİSK GRUBUNDA) 07.00- 20.00 arası çalışıyor. (ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLERDE 10.00-17.00)

BİM Pazar günü: SADECE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANAN YÜKSEK VE ÇOK YÜKSEK RİSKLİ BÖLGELERDE 10.00- 17.00 arası çalışıyor. DÜŞÜK VE ORTA RİSK GRUBUNDA 07.00-20.00 arası çalışıyor.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 hafta içi ve Cumartesi (DÜŞÜK, ORTA VE YÜKSEK RİSK GRUBUNDA) 07.00- 20.00 arası çalışıyor. (ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLERDE 10.00-17.00)

A101 Pazar günü: SADECE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANAN YÜKSEK VE ÇOK YÜKSEK RİSKLİ BÖLGELERDE 10.00- 17.00 arası çalışıyor. DÜŞÜK VE ORTA RİSK GRUBUNDA 07.00-20.00 arası çalışıyor.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK hafta içi ve Cumartesi (DÜŞÜK, ORTA VE YÜKSEK RİSK GRUBUNDA) 07.00- 20.00 arası çalışıyor. (ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLERDE 10.00-17.00)

ŞOK Pazar günü: SADECE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANAN YÜKSEK VE ÇOK YÜKSEK RİSKLİ BÖLGELERDE 10.00- 17.00 arası çalışıyor. DÜŞÜK VE ORTA RİSK GRUBUNDA 07.00-20.00 arası çalışıyor.

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

Migros hafta içi ve Cumartesi (DÜŞÜK, ORTA VE YÜKSEK RİSK GRUBUNDA) 07.00- 20.00 arası çalışıyor. (ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLERDE 10.00-17.00)

Migros Pazar günü: SADECE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANAN YÜKSEK VE ÇOK YÜKSEK RİSKLİ BÖLGELERDE 10.00- 17.00 arası çalışıyor. DÜŞÜK VE ORTA RİSK GRUBUNDA 07.00-20.00 arası çalışıyor.

İL İL TÜRKİYE RİSK GRUBU HARİTASI

29 Mart 2021 tarihli kabine toplantısına göre Yeni bir karar alınıncaya kadar illerin risk grupları aşağıdaki şekilde değiştirildi:

Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller; Şırnak. (1 İl)

Orta Risk Grubunda Yer Alan İller; Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van. (10 İl)

Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli. (12 İl)

Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak, (58 İl)

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