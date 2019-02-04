Marketteki fahiş zamda Rekabet Kurulu aktif rol alabilir

Döviz kurlarında 2018’de yaşanan artışın başta sebze, meyve fiyatları olmak üzere marketlerdeki yansıması hayli ağır oldu. Kurlarda 1 yıllık artış yüzde 40’lar mertebesindeyken raflara yansıyan zamların bu oranı 2’ye katlaması kamu otoritelerini de harekete geçirdi.



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Hal Yasası'nın devreye alınması ile tarım fiyatlarında düşüşlerin belirgin hale geleceğini ifade ederken şirketlerin yakın incelemeye alındığını gerek gramajlarla oynayanlar gerekse fahiş fiyat artışı yapanları takip ettiklerini söyledi. Pekcan, bu bağlamda Reklam Kurulu üzerinden tespit ettikleri usulsüzlükler için once savunma alıp ardından da ürün başına 70 bin lira ceza kesildiğini belirtti. Pekcan önümüzdeki dönemde piyasayı fiyatlar açısından domine etme gücü olan markalarla ilgili rekabet ihlallerine karşın Rekabet Kurulu’nun da daha aktif rol üstlenebileceği mesajını verdi.



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İstanbul’da gazetecilerle bir araya geldi ve son dönemdeki gelişmelere yönelik soruları yanıtladı. İşte o sorular ve Bakan Pekcan’ın yanıtları…

-Fahiş zamlarla ilgili tespit edilen vaka sayısı kaç? Burada tespit edilen vakalara ilgili ne gibi bir yasal uygulamaya gidiyorsunuz?

Biz öncelikli olarak Bakanlık olarak güvensiz ürün bilgi sitesi (GÜBİS http://www.guvensizurun.gov.tr) kurduk biliyorsunuz. Şimdi hangi ürün güvenli, hangi ürün güvensiz bizim web sitemizden onu görebiliyorsunuz. Tarım Bakanlığı ya da başka bir Bakanlık güvensiz ürünleri bu sitede listeliyor. Onun dışında biz bu denetimlere başlamadan önce serbest piyasa ekonomisi prensiplerinden yola çıktığımız için ne yapabiliriz diye baktığımız zaman bizim hiçbir yaptırımımız yoktu işin aslında. Yani böyle bir denetim yapmak ve ceza kesme gibi bir gücümüz yoktu. Ne yapabiliriz diye araştırın şu kanunu, mevzuatı dedik. Araştırdık soruşturduk. Bir tek Reklam Kurulu’nda yanıltıcı reklamlarla ilgi ceza verebiliyorduk. Biz oraya bir paragraf ekledik. Mevzuat da Cumhurbaşkanı’nın onayından çıktığı gibi de biz denetimlere başladık. Buna göre de Reklam Kurulu’na göre ceza kesebilmemiz için tespit ettiğimiz ürünlerin; tabi bunu biz de tespit edebiliyoruz, vatandaş da tespit edebiliyor. Fiyat artışları ile mobil uygulama başlattık biliyorsunuz. Telefonda ALO 175 de var ALO 171 de var. Yaklaşık 63 bin şikayet geldi, 57 bin kişi bu mobil uygulamayı indirmiş, oradan da 7 bin 834 kişi ürün şikayetinde bulunmuş. Ürünün fotoğrafını çekip gönderdiği zaman hem İl Ticaret Müdürlüğü’ne gidiyor hem de genel merkeze gidiyor. Anında İl Ticaret Müdürlüğü devreye giriyor. Bununla ilgili işlem yapıyor ve bu ürünle ilgili ne yaptık diye size geri dönüş yapıyor. Şimdi ne yapıyor, gidiyor hangi ürün, hangi market tespit ediyor. Ürünle ilgili rapor veriyor bu rapor karşılığında biz kendilerinden savunma istiyoruz. Bu ürünün fiyatında şöyle bir fiyat artışı tespit edilmiş. Çünkü ancak savunma isteyerek ceza kesebiliyoruz. Bir de komite kararıyla kesiyoruz. Yani savunması; bunun ham maddesi dışarıdan geldi, şu şöyle oldu. Onu bir mesnedine otursa oluyor, oturtamazsa ceza kesiyoruz. Kesebildiğimiz ceza da 70 bin lira. 70 bin lira ürün başına. Ama bunu yaptığı zaman bizim bunu 10 katına çıkarma yetkimiz var ama bu da sadece Reklam Kurulu’nda.

Bir taraftan da serbest piyasaya da müdahale algısı var. Serbest piyasaya müdahale ediyor musunuz diye soran da var. Biz o dengeyi kurmaya çalışıyoruz. Hele zabıtalar girdiği zaman; bir de onların sokakta seyyar satıcılara yaptıkları muamele basına düştü yurtdışında. Çok da kötü bir algı oldu. Biz zabıtaları da alıp eğitiyoruz; nasıl hareket etmeleri gerektiği yönünde belediyelerle, valiliklerle işbirliği yapıyoruz.

-Marketlerde eylül ayında yapılan büyük bölümünün geri çekilmediği gözleniyor. Burada en azından ithal ürünlerin Türkiye’ye girişi noktasında denetimler yapılabilir mi?

Esasında fiyatları çektiler ancak yeterince çekmediler. İthalat noktasında ürün nihai ürün olduğu zaman görebilirsiniz ama hammadde ya da ara ürün olduğu zaman zor. Artık zaten tek bir bakanlık olduğumuz için biz bu toplantıları ithalatla, tüketiciyle, ticaretle aynı anda yapıyoruz, aynı masada yapıyoruz. Bu çalışmalara onlar da katılıyorlar. Bu Reklam Kurulu’ndaki ceza komitesine onlar da katılıyor. Başka türlü değerlendiremiyoruz. Zaten ilk denetimlerde elimizde veri de yoktu. Fiyat artışı var da referans yoktu, şimdi yönetici zemin oluşmuş durumda. Ve artık bunları süreklilik sağlıyoruz denetimlerde.

PEKCAN: GRAMAJLA OYNAYANI YANILTIYORSA İNCELİYORUZ

-Bir başka problem de üreticilerin zamları tam yansıtmamak için gramajlarla oynaması. Bu tüketiciyi aldatmaya yönelik bir pazarlama strateji olarak değerlendirilemez mi?

1.825 ürün tespit ettik gramajıyla oynanan. Yazın Ağustos Eylül ayından sonra böyle fahiş bir artış oldu. Etiketlerde oynananlar 1.825 tane. 6 bin 500 üründe de haksız rekabet tespit ettik. 90 bin ürün denetledik. Haksız fiyat uygulama noktasında da her ürün için onun girdileri ile değerlendirmek zorundayız. Başka türlü onu yapamayız. Ondan savunma istiyoruz ve Reklam Kurulu’nda ondan sonra ceza kesebiliyoruz.

-Denetimlerin sonucunda fiyatlarda bir düşüş oldu mu? En çok hangi illerden şikayet alıyorsunuz?

Aslında ilk anda oldu. Bir de hal kayıt sistemi diye bir uygulamamız var. Orada da üreticiden çıkan fiyat, birinci aracı, ikinci aracı ve son aldığınız marketteki fiyatını görebiliyorsunuz. Onu da satın alanlar karekod okutarak onu görebiliyorlar. Şimdi biz bunu bütün hallerde il ticaret müdürlüklerimizle bunun tespitini yapıyoruz. Yani haftalık fiyat artışını biz görüyoruz. İnşallah her şeyi online haline getirebilirsek günlük de göreceğiz. Ama şu anda aktif olarak. Bütün hem marketlerde hem hallerde biz haftalık fiyat artışlarını tespit edebiliyoruz ve orada müdahale edebiliyoruz. Zaten bize mobil uygulamadan gelen şikayetlere bakarsanız şu 7 bin 843 şikayet gelmişti hatırlarsanız yüzde 56’sı gıda üzerine gelmişti. 57 bin kişi indirdi o programı. Herkes kendi kendinin müfettişi zaten. Vatandaş kızıyorsa yollayacak Bakanlığa buna ceza kesilecek. Benim akrabalarımdan bana bile geliyor. En son soğan fiyatları ile ilgili gelmişti.

Bütün illerden var ama İstanbul, İzmir, Ankara ağırlıklı. Mobil uygulamada. Hatta mobil uygulamada şikayetlerin 6 bin 500’ünün 2 bin 500’ü İstanbul’dan gelmiş. Yüzde 56 gıda ürünlerinde yüzde 9 deterjanda, yüzde 8 de bebek ürünlerinde gelmiş.

PEKCAN: O FİRMAYLA DAVOS’TA GÖRÜŞTÜM YATIRIM YAPACAKLAR

-Euro kuru 7,5’u bulduğunda global bir firma yetkilisi gelip: ‘Bana bu ürün yurtdışından mamul ürün halinde geliyor, maliyetim sadece yüzde 5 elektrik maliyeti ve ofis giderleri, yüzde 5 de personel giderleri. Geriye kalan maliyetin yüzde 90’ı bu ürünün dışardan gelmiş paketlenmiş hali. Dolayısıyla ben bunu 7,15’den 7.30’dan satamazsam zarar ederim” demişti. Ve şu anda Euro kuru 6. Ve hala bu aynı fiyattan satmaya devam ediyor. Buna ne diyorsunuz?

Ben Davos’ta bununla ilgili firmayla toplantı yaptım yatırım için. İnşallah en kısa zamanda onları ihracatçı yapacağımızı hem Ortadoğu’ya hem Kafkaslara hem de Doğu Avrupa’ya ihracat merkezi bir HUB (merkez) olarak değerlendireceklerini de söylediler. İsim verilmesini istediler o yüzden kullanmadım. Her türlü yatırım desteği ve ihracat desteği de. Kesin kararlılar geliyorlar inşallah.

-Peki yatırım yapana kadar indirim yapmayacaklar mı? İki üründen birini o firmalar satıyor ve fiyatı belirliyorlar.

Onun da biz tedbirini alıyoruz. Bir de bu bütün Türkiye’nin bir şeyi ve bugüne kadar yapılmamış bir sistemi yeniden oturtuyoruz. Bunu da öyle görmek lazım. Bunları kendimiz üretiyor olmamız lazım, bizim üretiyor olmamız lazım. Belki Rekabet Kurumu'nun da biraz daha görünür olması lazım aslında.

-Gıdada KDV 3 aylığına yüzde 1’e inse diye bir teklif geldi. Sizin bakışınız nedir?

O bizim bakanlığımızın konusuna girmiyor. Ama biz Hazine ve Maliye Bakanlığı ile paylaşırız. O da son derece katılımcı , yapıcı. Gıda ürünlerinde de biz gerekirse ithalatın önünü açarız, ama üreticiyi küstürmememiz lazım. Bunu yaparken ona da dikkat etmeye çalışıyoruz. Yani ayçiçeği tohumu toplanırken bize gümrüklerin indirilmesi yönünde konusunda çok baskı geldi halbuki biz hasat zamanı gümrükleri yukarı çekiyoruz ki üretici bir dahaki sene de üretmeye gayret etsin diye. Hasat zamanı bitti tabi mevcut ürün kapasitesi de yetmedi, bir miktar daha ithalat yapmamız gerekti. İthalatı da herkese normalde açmamız lazım. Ama ben arkadaşlara dedim biz 300 bin ton açıyoruz. Ama şuna göre dağıtacağız. Kim ne kadar yerli ürün satın almışsa; 3 birim alana 3 birim vereceğiz, 2 birim alana 2 birim dağıtacağız. Yani yerli üreticiyi destekleyeni biz de ithalatta destekleyeceğiz. Amacımız yerli ürünü artırmak. Teşvik etmek. Bundan sonra ithalatı açmak zorunda kalırsak. Gene de yerliyi koruyarak adımlarımı atacağız.