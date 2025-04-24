Marmara Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem
Marmara Denizi'nde, saat 04.20'de merkez üssü Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıkları olan 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Marmara Denizi'nde saat 04.20'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, Marmaraereğlisi (Tekirdağ) açıkları olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin yerin 7,02 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Deprem İstanbul'un bazı ilçelerinde de hissedildi.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.