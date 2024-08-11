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        Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgara dikkat!

        Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre bugün Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar bekleniyor. Açıklamada şiddetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2024 - 09:35 Güncelleme: 11.08.2024 - 09:35
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        Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgara dikkat!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz bölgesinin iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

        Akdeniz’in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Tokat, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kıyı kesimleri, Erzurum'un güney ve doğusu, Van'ın kuzey ve doğusu, Kırklareli'nin Karadeniz'e bakan kıyı kesimleri ile Tekirdağ'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin de az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

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        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Sıcaklıklarda da önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın da Marmara’nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Açıklamada şiddetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        Fotoğraf: DHA

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