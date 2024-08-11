Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgara dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz bölgesinin iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Akdeniz’in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Tokat, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kıyı kesimleri, Erzurum'un güney ve doğusu, Van'ın kuzey ve doğusu, Kırklareli'nin Karadeniz'e bakan kıyı kesimleri ile Tekirdağ'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin de az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

REKLAM İstanbul Güneşli 32° Ankara Güneşli 32° İzmir Güneşli 37° Antalya Güneşli 38° Trabzon Kısmen Güneşli 31° Bursa Güneşli 30° Adana Güneşli 37° Diyarbakır Güneşli 40° Gaziantep Güneşli 37° Ağrı Güneşli 29° KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Sıcaklıklarda da önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.