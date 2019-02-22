Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cumartesi) Marmara’da görülecek kar yağışlarının Tekirdağ, Kırklareli’nin kuzey ve doğu ilçeleri, Edirne’nin güney ilçeleri; doğu ilçeleri başta olmak üzere Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in Gönen, Balya ve Edremit ilçesinin yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli (5-20 cm) olması bekleniyor.

KAR CUMARTESİ İSTANBUL'DA

İstanbul'daki yağışların Cumartesi sabah saatlerinde Avrupa Yakasının batısında, akşam saatlerine doğru il genelinde karla karışık yağmur, Avrupa yakasının batısı ve yüksekleri ile Anadolu Yakasının iç ve yüksek kesimlerinde yer yer kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Kıyılarda ciddi bir örtü beklenmezken, Avrupa Yakasının batı kesimleri başta olmak üzere İstanbul’un iç ve yüksek kesimlerinde yer yer 3-8 cm kar örtüsü beklenmiyor.

YAĞIŞLA BİRLİKTE FIRTINA GÖRÜLECEK

Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte rüzgar da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esecek.

Pazar günü öğleden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışı ve fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma, tipi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istendi.