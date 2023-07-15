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        Marmaris'te darbecilerin 15 Temmuz gecesi zarar verdiği otel odasındaki izler korunuyor

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otele gelen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) suikast timinin geride bıraktığı izlere 7 yıldır hiç dokunulmadı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 11:03
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminin yaşandığı gün konakladığı ve buradan ayrılmasının hemen ardından FETÖ'nün suikast timinin saldırıda bulunduğu oteldeki tahribat, darbecilerin gözünün ne denli döndüğünü göstermek için onarılmıyor.

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        Tüyler ürperten saldırının izlerini barındıran ve o günün ardından bir daha konaklamaya açılmayan otelin bölümleri, Anadolu Ajansı ekibince görüntülendi.

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        Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bir otelde ailesiyle konaklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan hainler, TSK'nın Muharebe Arama Kurtarma (MAK), Özel Kuvvetler ve Sualtu Taarruz (SAT) birimlerinde yuvalanan örgüt üyelerinin iştiraki ile suikast timi kurdu.

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        Darbe girişiminin gerçekleştiği saatlerde Çiğli 2. Ana Jet Üssü'nden ağır silahlar ve mühimmat yüklü iki "Cougar" ve bir "Sikorsky" tipi helikopterle havalanan suikast timi, hain emellerini gerçekleştirmek için Marmaris'e ulaştı.

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        TSK'dan ihraç edilen eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in yönetiminde kurulan timdeki üniforma giymiş 37 terörist, o dönem başyaver olan Ali Yazıcı'dan da aldıkları bilgi doğrultusunda Cumhurbaşkanı'nın kaldığı yeri tespit etti.

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        Erdoğan ve ailesinin güvenli şekilde otelden ayrıldığını öğrenince çılgına dönen suikast timindeki teröristler, ortalığı savaş alanına çevirdi. Cumhurbaşkanı koruma personeli ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polislerle çatışan suikast timi, 2 polisi şehit etti, otelde büyük tahribata yol açtı.

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        FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi, suikast timinin otele gelişinden dakikalar önce ilçeden ayrılarak İstanbul'a ulaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Milletimizi, illerimizin meydanlarına, havalimanlarına davet ediyorum." yönündeki çağrısının ardından engellendi.

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        SALDIRININ İZLERİ OLDUĞU GİBİ DURUYOR

        Otel yönetimi, aldığı kararla 15 Temmuz'un hafızalardan silinmemesi için hain saldırının izlerini barındıran odaları koruma altına aldı. Kullanıma açılmayan odalar, üzerinden 7 yıl geçse de darbe girişiminin yaşandığı gece yaşananları tüm açıklığıyla gözler önüne seriyor.

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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı oda, toplantı yaptığı ve o gece koruma polislerinin bulunduğu bina ile güvenlik güçlerinin kaldığı demir korkuluklarla muhafaza altına alınan odalarda temizlik dahi yapılmıyor. Saldırının en ağır yaşandığı odaların birindeki kırık pencereler ise dış cephenin kartonpiyerle kaplanmasıyla kamufle edilmiş durumda.

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        Kurşunlanmış kapı kilitleri, kapılar, kırık aynalar, parçalanmış eşyalar, kurşun deliklerinin yer aldığı duvarlar ve mobilyalarda darbecilerin hain saldırısının boyutları görülüyor.

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        Suikast timinin saldırısı sırasında çatışmanın yaşandığı otel odasında darbecilere karşı koyan bir koruma polisine ait kelepçe, kan izleri bulunan yatağın üzerinde dururken bir kanepenin üzerinde 18 kurşun izi dikkatleri çekiyor.

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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı odanın arkasındaki bölümdeki yerde seccadelerin serili olması, toplantı masasındaki dağınık dosyalar, suikast timine karşı güvenlik güçlerinin kahramanca karşı koyduğu oteldeki bir başka ayrıntı olarak öne çıkıyor.

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        SALDIRI VE ADLİ SÜREÇ

        FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otele, ayrılmasının ardından darbeciler tarafından saldırı düzenlenmişti. Saldırıda koruma polisi Mehmet Çetin ve Marmaris Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Nedip Cengiz Eker şehit olmuştu.

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        Saldırının ardından ormanlık alana kaçan darbeciler, bölgede 17 gün süren arama çalışmasıyla yakalanmıştı.

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        Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, suikast girişimini planlayan ve yöneten davanın iki numaralı sanığı eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ile yerdeki suikast timini yöneten Özel Kuvvetler üyesi eski binbaşı Şükrü Seymen ve FETÖ'nün "Çiğli üs imamı" olarak anılan "Paşa" lakaplı eski astsubay başçavuş Zekeriya Kuzu'nun da aralarında bulunduğu 31 sanığa 4'er ve 3 sanığa birer defa ağırlaştırılmış müebbet, 6 sanığa ise müebbet hapis cezası verilmişti.

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        Cumhurbaşkanı'na suikast suçunu planlama, hazırlık ve organizasyonu içinde yer aldığına hükmedilen başyaver Ali Yazıcı da yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmişti.

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        Suikast timinde yer alan firari eski yüzbaşı Burkay Karatepe ise aranıyor.

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        #15 Temmuz Darbesi
        #son dakika
        #Recep Tayyip Erdoğan
        #marmaris otel
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