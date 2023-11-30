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        Haberler Gündem 3. Sayfa Marmaris'te otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

        Marmaris'te otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

        Muğla'nın Marmaris ilçesi Armutalan Mahallesi'nde yaşanan kazada 43 yaşındaki Kadriye U. hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 19:21 Güncelleme: 30.11.2023 - 19:21
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        Genç kadın kaza kurbanı oldu!
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        Muğla’nın Marmaris ilçesi Armutalan Mahallesi'nde yaşanan kazada yolun karşısına geçmeye çalışan Kadriye U. isimli kadın otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

        Kaza bugün saat, 16.50 sıralarında Armutalan Mahallesi Datça yolu üzerinde meydana ageldi. Edinilen bilgiye göre sürücü İ.T. (46) otomobili yeni Datça yolu üzerinde Datça istikametinden ilçe merkezine doğru seyir halindeyken, yolun karşısına geçmeye çalışan Kadriye U. (43)isimli kadına çarptı. Kadriye U.' ya çarpan otomobilin çarpmanın ardından 10 metre sonra durabildiği iddia edildi.

        Kaza sonaracın sürücüsü trafik ekipleri tarafından gözaltına alınarak işlemler için emniyet merkezine götürülürken Kadriye U. cenaze nakil aracı ile Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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