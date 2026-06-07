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        Marmaris’te Tour de France tamamlandı!

        HT Spor'un yayıncısı olduğu L'Etape Marmaris by Tour de France, Marmaris'in eşsiz doğası ve tarihi güzellikleri arasında gerçekleştirildi. Erkekler kategorisinde Anton Hrabovskyi, 2 saat 59 dakika 21 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti. Kadınlarda ise Şeniz Pamuk, 3 saat 47 dakika 31 saniyelik derecesiyle kürsünün zirvesine çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07 Haziran 2026 - 18:25 Güncelleme:
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        Marmaris'te Tour de France tamamlandı!

        Dünyanın en prestijli amatör bisiklet organizasyonlarından biri olan L’Etape Marmaris by Tour de France, Marmaris’in eşsiz doğası ve tarihi güzellikleri arasında gerçekleştirildi. Türkiye’nin yanı sıra 16 farklı ülkeden 700’ün üzerinde bisikletçinin katıldığı organizasyon, iki gün boyunca bisiklet severleri bir araya getirdi.

        Yarışın startı, sabah saat 08.00de 19 Mayıs Gençlik Meydanından verildi. Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Ltape Marmaris by Tour de France Direktörü Ömer Kafkas, Muğla Gençlik veSpor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Marmaris Gençlik ve Spor Müdürü Burak Üstündağ, LtapeSeries by Tour de France Proje Müdürü Mathieu Clanchin katılımıyla katıldığı organizasyonda sporcular, İçmeler, Turunç ve Amos güzergahlarını kapsayan parkurlarda pedal çevirdi. Yerli ve yabancı sporcular, Marmaris’in eşsiz manzarası eşliğinde hem dayanıklılıklarını hem de performanslarını ortaya koydu.

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        ŞAMPİYONLAR BELLİ OLDU

        96,8 kilometrelik uzun parkurda erkekler kategorisinde Anton Hrabovskyi, 2 saat 59 dakika 21 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti. Kadınlarda ise Şeniz Pamuk, 3 saat 47 dakika 31 saniyelik derecesiyle kürsünün zirvesine çıktı.

        65,8 kilometrelik kısa parkurda erkeklerde İsmet Doğanay Yüksek, 2 saat 5 dakika 28 saniyelik derecesiyle birinci olurken, kadınlarda Aylin Yüce 2 saat 19 dakika 31 saniyelik derecesiyle şampiyonluğa ulaştı.

        FRANSA'DA YARIŞMA HAKKI KAZANDILAR

        Genel klasmanda şampiyon olan sporcular, 19 Temmuz’da Fransa Bisiklet Turu’nun 20. etap rotasında gerçekleştirilecek L’Etape du Tour 2026’ya katılım hakkı elde etti. Bu başarı, sporcular için uluslararası arenada önemli bir fırsat olarak değerlendirildi.

        Yarışların ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödülleri il ve ilçe protokolü ve yarış direktörleri tarafından takdim edildi.

        Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, organizasyonun başarıyla tamamlanmasında emeği geçen tüm kurumlara, görevlilere, gön

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