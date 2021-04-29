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H-ÜFE (2017=100) 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %3,96, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,11, bir önceki yılın aynı ayına göre %23,70 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,42 artış gösterdi.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE H-ÜFE YILLIK YÜZDE 29.74 ARTTI



Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %29,74, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %24,20, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %7,69, gayrimenkul hizmetlerinde %19,17, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %17,20, idari ve destek hizmetlerinde %22,11 artış gerçekleşti.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE H-ÜFE AYLIK YÜZDE 5.07 ARTTI



Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %5,07, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %3,08 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %1,79 azalış, gayrimenkul hizmetlerinde %20,56, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %2,23 artış, idari ve destek hizmetlerinde %1,81 artış gerçekleşti.

YILLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ YÜZDE 5.85 İLE TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİNDE GERÇEKLEŞTİ



H-ÜFE sektörlerinde yıllık en düşük artış telekomünikasyon hizmetlerinde %5,85, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili hizmetlerde %7,02, sinema filmi, video, TV programı yapımcılık, ses kaydı ve müzik yayımlama hizmetlerinde %9,23 olarak gerçekleşti. Buna karşılık hava yolu taşımacılığı hizmetleri %60,77, su yolu taşımacılığı hizmetleri %56,87, depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) %46,46 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK EN YÜKSEK AZALIŞ YÜZDE 3.91 İLE TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİNDE GERÇEKLEŞTİ



H-ÜFE sektörlerinden telekomünikasyon hizmetlerinde %3,91, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili hizmetlerde %1,45, büro yönetimi, büro destek ve diğer iş destek hizmetlerinde %0,89 azalış gerçekleşti. Buna karşılık gayrimenkul hizmetleri %20,56, su yolu taşımacılığı hizmetleri %19,09, depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) %10,12 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.