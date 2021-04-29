Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

Mart ayı hizmet üretici fiyat endeksini açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),2021 yılı Mart ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verisini açıkladı. Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Mart ayında yıllık yüzde 23.70 aylık yüzde 3.96 arttı

Mart ayı hizmet üretici fiyat endeksini açıklandı
HABERTURK.COM

H-ÜFE (2017=100) 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %3,96, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,11, bir önceki yılın aynı ayına göre %23,70 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,42 artış gösterdi.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE H-ÜFE YILLIK YÜZDE 29.74 ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %29,74, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %24,20, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %7,69, gayrimenkul hizmetlerinde %19,17, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %17,20, idari ve destek hizmetlerinde %22,11 artış gerçekleşti.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE H-ÜFE AYLIK YÜZDE 5.07 ARTTI

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %5,07, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %3,08 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %1,79 azalış, gayrimenkul hizmetlerinde %20,56, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %2,23 artış, idari ve destek hizmetlerinde %1,81 artış gerçekleşti.

YILLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ YÜZDE 5.85 İLE TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİNDE GERÇEKLEŞTİ

H-ÜFE sektörlerinde yıllık en düşük artış telekomünikasyon hizmetlerinde %5,85, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili hizmetlerde %7,02, sinema filmi, video, TV programı yapımcılık, ses kaydı ve müzik yayımlama hizmetlerinde %9,23 olarak gerçekleşti. Buna karşılık hava yolu taşımacılığı hizmetleri %60,77, su yolu taşımacılığı hizmetleri %56,87, depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) %46,46 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK EN YÜKSEK AZALIŞ YÜZDE 3.91 İLE TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİNDE GERÇEKLEŞTİ

H-ÜFE sektörlerinden telekomünikasyon hizmetlerinde %3,91, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili hizmetlerde %1,45, büro yönetimi, büro destek ve diğer iş destek hizmetlerinde %0,89 azalış gerçekleşti. Buna karşılık gayrimenkul hizmetleri %20,56, su yolu taşımacılığı hizmetleri %19,09, depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) %10,12 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi: Nisan ayı ekonomik güven endeksi açıklandı
İŞ-YAŞAMEkonomik güvende düşüş
“Ücretsiz izin yerine KÇÖ’ye öncelik verilmeli”
İŞ-YAŞAMİşveren sendikasından patronlara çağrı
Bakanlık pandemi süresinde sağlık sistemine 7 milyar lira daha ek kaynak aktardı
İŞ-YAŞAMSağlık için 7 milyar TL ek kaynak
YHT, Marmaray, Başkentray ve bölgesel yolcu treni seferleri "tam kapanma" dolayısıyla yeniden düzenlendi
İŞ-YAŞAMTCDD'de 'tam kapanma' düzenlemesi
Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi ne kadar oldu?
İŞ-YAŞAMEmekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
Son dakika... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan önemli açıklamalar
İŞ-YAŞAMBakan Varank Habertürk TV'de konuştu
Sakarya'dan yılın ilk çeyreğinde 1.4 milyar dolarlık ihracat yapıldı
İŞ-YAŞAMOtomotiv şehrinden 139 ülkeye ihracat
Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası, ÇEVİX ve MEXCHANGE ile çalışma kültürünü dönüştürecek
İŞ-YAŞAM'Çalışma kültürü hareketini başlatıyoruz'
TÜRMOB'dan "tam kapanma" döneminde tüm beyan-bildirim ve ödeme sürelerinde erteleme talebi
İŞ-YAŞAMVergi mükellefleri için mücbir sebep talebi
Çimento sektöründe iş güvenliği eğitimleri sonuç verdi
İŞ-YAŞAM“Güvenle büyü Türkiye”