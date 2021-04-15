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Mart ayı konut satış istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),mart ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.4 artarak 111 bin 241 oldu. Konut satışlarında İstanbul 22 bin 7 konut satışı ve yüzde 19.8 ile en yüksek paya sahip oldu. Türkiye genelinde Mart ayında ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49.7 azalış göstererek 21 bin 815 oldu

Mart ayı konut satış istatistikleri açıklandı
HABERTURK.COM

Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,4 artarak 111 bin 241 oldu. Konut satışlarında İstanbul 22 bin 7 konut satışı ve %19,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 11 bin 3 konut satışı ve %9,9 pay ile Ankara, 6 bin 636 konut satışı ve %6,0 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 15 konut ile Ardahan, 16 konut ile Hakkari ve 52 konut ile Tunceli oldu.

Konut satışı, Mart 2021


Konut satış sayısı, Mart 2021

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI MART AYINDA 21 BİN 815 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde Mart ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %49,7 azalış göstererek 21 bin 815 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %19,6 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 4 bin 643 konut satışı ve %21,3 pay ile ilk sırada yer aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 1 konut ile Hakkari oldu.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 89 BİN 426 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Diğer konut satışları Mart ayında Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %36,9 artarak 89 bin 426 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 17 bin 364 konut satışı ve %19,4 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %78,9 oldu. Ankara 8 bin 224 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 5 bin 158 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 13 konut ile Ardahan oldu.

Satış şekline göre konut satışı, Mart 2021

MART AYINDA 33 BİN 365 KONUT İLK DEFA SATILDI

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,1 azalarak 33 bin 365 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %30,0 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 bin 317 konut satışı ve %18,9 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 2 bin 98 konut satışı ile Ankara ve bin 836 konut satışı ile İzmir izledi.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 77 BİN 876 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4,4 artış göstererek 77 bin 876 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 15 bin 690 konut satışı ve %20,1 pay ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı %71,3 oldu. Ankara 8 bin 905 konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 4 bin 800 konut satışı ile İzmir izledi.

Satış durumuna göre konut satışı, Mart 2021

KONUT SATIŞLARI OCAK-MART DÖNEMİNDE YÜZDE 22.9 AZALDI

Ocak-Mart döneminde konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %22,9 azalışla 263 bin 50 olarak gerçekleşirken ipotekli konut satışı %63,5 azalışla 47 bin 216, diğer satış türleri ise %1,9 artışla 215 bin 843 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar %25,2 azalışla 80 bin 370, ikinci el konut satışları ise %21,8 azalışla 182 bin 680 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA MART AYINDA 4 BİN 248 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %39,9 artarak 4 bin 248 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Mart ayında ilk sırayı 2 bin 119 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 889 konut satışı ile Antalya, 252 konut satışı ile Ankara, 184 konut satışı ile Mersin ve 129 konut satışı ile Yalova izledi.

Yabancılara yapılan konut satış sayısı, Mart 2021

Ocak-Mart döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %9,7 azalarak 9 bin 887 oldu.

ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE EN ÇOK KONUT SATIŞI İRAN VATANDAŞLARINA YAPILDI

Mart ayında İran vatandaşları Türkiye'den 663 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla, 644 konut ile Irak, 419 konut ile Rusya Federasyonu, 302 konut ile Afganistan ve 166 konut ile Kazakistan vatandaşları izledi.

Uyruklara göre en çok konut satışı yapılan 20 ülke, Mart 2021

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