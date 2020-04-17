Selim Karahan skarahan@haberturk.com

Türkiye İş Kurumu ( İŞKUR) mart ayı işgücü verileri açıkladı. Buna göre mart ayında Türkiye genelindeki kayıtlı işsiz sayısı 3 milyon 675 bin 116 yükseldi. Mart ayında işsiz sayısı yüzde 6.5, yani 223 bin 323 kişi yükseldi.

İşsiz sayısı geçen yılın mart ayına oranla ise yüzde 9.2 düştü. Geçen yılın mart ayıda işsiz sayısı 4 milyon 48 bin 50 kişiydi. Normal zamanlarda sağlıklı bir karşılaştırma için işsizliğin seyri için bir önceki senenin aynı dönemine bakılır. Bu sefer şubattan marta geçişin önem kazanmasının nedeni ise koronavirüs salgını.

Salgın sebebiyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ekonomileri durma noktasına getiren önlemler alındı. Türkiye'de önlemler mart sonu itibarıyla alınmaya başlandı. Dolayısıyla koronavirüsün işsizliğe ilk etkileri için nisan verileri daha net bir resim ortaya koyacaktır.

Türkiye genelinde kayıtlı işsiz sayısı Mar.19 4.048.050 Oca.20 3.613.786 Şub.20 3.451.793 Mar.20 3.675.116

ABD'DE TARİHİ REKORLAR KIRILIYOR

Yine de bu mart verisinin bir önemi olmadığı anlamına gelmiyor. Örneğin koronavirüs tedbirlerini Türkiye'ye benzer vakitlerde almaya başlayan ABD'de 14 Mart haftasında işsizlik maaşı başvuruları 282 bin iken bu sayı 21 Mart haftasında bir anda 3.28 milyona çıktı. Bu rakam 4 Nisan haftasında ise 6.6 milyona ulaştı. ABD'de daha önce işsizlik maaşı başvuru rekorunun 1982 yılında 695 bin kişi ile kırıldığı göz önüne alındığında ne kadar olağanüstü dönemlerden geçtiğimiz daha net anlaşılıyor.

Nisan verisini beklerken tabii Türkiye'de 3 aylık işten çıkarma yasağı getirildiğini de unutmamak gerekiyor. Ancak söz konusu yasak Resmi Gazete'de bugün yayımlandı. Dolayısıyla nisanın ilk yarısında işten çıkarmalar yaşanmış olabilir.