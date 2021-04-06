Mart ayında 86 terörist etkisiz hale getirildi 0:00 / 0:00

AA

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Bakanlık Konferans Salonu'nda "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.

Toplantıdaki konuşmasına Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında "Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim" modeliyle yapılan denetimlere ilişkin bilgi vererek başlayan Çataklı, bu alandaki faaliyetlerle salgında görülen zararı azaltmayı, hem can kayıplarını hem ekonomik kayıpları önlemeyi amaçladıklarını söyledi.

Kısa zamanda kalıcı şekilde virüsten kurtulmanın yolunun tedbirlere uymaktan geçtiğini ve bu amaçla saha denetimlerini sürekli arttırma gayretinde olduklarını belirten Çataklı, "Mart ayında valilik ve kaymakamlıklar tarafından 8 milyon 833 bin 957 denetim gerçekleştirilmiştir. Ayrıca ihbar ve şikayet üzerine gerçekleştirilen kontrollerin sayısı da 46 bin 902 olmuştur." dedi.

Ülke gündeminden çıkarmaya kararlı oldukları bir diğer konunun da terör olduğunu ifade eden Çataklı, bugün mücadele edilen bölücü terör örgütü PKK'nın, zorla ayakta tutulmaya çalışılan bir "korkuluk" gibi olduğunu vurguladı.

Çataklı, jandarma ve emniyet birimlerinin yurt içinde sahaya tamamen hakim olduğunu, Diyarbakır ailelerinin iradesi, gayreti, inancının da bu mücadelede önemli bir netice ürettiğini kaydetti.

Terör örgütüne katılımların yok denecek kadar azaldığını, iknayla dağdan indirilenler ve Diyarbakır ailelerinin direnişini görenlerin kendiliğinden teslim olma sayılarının arttığını aktaran Çataklı, mart ayının sonunda ikna yoluyla gelenlerden birinin 30 yıllık örgüt elemanı olduğuna işaret etti.

"Türkiye, güvenlik güçlerinin kapasitesi, tecrübesi, azmi ve kararlılığıyla artık bu meselenin sonuna gelmiştir." ifadesini kullanan Çataklı, operasyonların devam ettiğini, nihai hedeflerinin, son teröristin teslimi veya son nefesi olduğunu bildirdi.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE YARDIM VE YATAKLIK YAPAN 361 KİŞİ TUTUKLANDI

Bakanlık koordinasyonunda yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde mart ayında 8 bin 410 kırsal operasyon, terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik de 1753 operasyon yapıldığını anlatan Çataklı, şu bilgileri verdi:

"Bu operasyonlarda, aralarında İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde kırmızı kategoride aranan sözde Mardin sorumlusu Hevram Havraman Avyer kod adlı Hasan Mahmudi, sözde Mardin Bagok sorumlusu turuncu kategoride aranan Reber Koser kod adlı Teyyüp Çam ile birlikte gri kategoride aranan 2 teröristin de bulunduğu toplam 86 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilenlerin 6'sı ölü, 72'si sağ-yaralı, 8'i teslim şeklindedir. Bu 86 teröristten 22'si DEAŞ mensubudur. Ayrıca terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 946'sı PKK/KCK, 1798'i FETÖ/PDY, 242'si DEAŞ, 73'ü sol terör örgütleri olmak üzere toplam 3 bin 59 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 361'i tutuklanmıştır."

Terör operasyonları sonucu 132 sığınak/barınak/mağaranın kullanılamaz hale getirildiğini, 98 silah, 28 mayın/el yapımı patlayıcı (EYP),79 el bombası, 94 kilogram patlayıcı madde, 27 bin 711 muhtelif mühimmatın ele geçirildiğini belirten Çataklı, " Ayrıca geçtiğimiz mart ayında biri bombalı drone eylemi olmak üzere 16 terör eylemi engellenmiştir." dedi.

Çataklı, 11 Ocak 2021 itibarıyla başlatılan "Eren Operasyonları"nın halen 12 ayrı bölgede devam ettiğini, bu operasyonlarda, bugüne kadar 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 75 iş birlikçinin yakalandığını, 473 mağara/sığınağın imha edildiğini, 82 silah, 75 mayın/EYP, 120 el bombası, 346 kilogram patlayıcı, 35 bin 816 mühimmat ve 439 kilogram esrar ele geçirildiğini söyledi.

UYUŞTURUCU SUÇLARINDAN SADECE GEÇEN HAFTA 5 BİN 224 KİŞİ YAKALANDI

Uyuşturucuyla mücadele operasyonlarına değinen Çataklı, şunları kaydetti:

"Mart ayında gerçekleştirilen 19 bin 262 operasyonda 26 bin 505 kişi gözaltına alınmış, 2 bin 442 kişi de adli mercilerce tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlarda, 5 ton 860 kilogram esrar, 62 kilogram skunk, 2 ton 530 kilogram eroin, 40 kilogram kokain, 237 kilogram bonzai, 309 kilogram metamfetamin, 19 kilogram afyon, 460 bin 616 ectasy, 508 bin 32 captagon, 355 bin 960 sentetik ecza, 11 bin 367 kök kenevir ele geçirilmiştir. Ele geçen bu maddeler içinde geçen aya göre esrarda yüzde 110'luk, eroinde yüzde 96'lık, kök kenevirde ise yüzde 282 oranında bir artış meydana gelmiştir. Sadece geçen hafta yani 29 Mart-5 Nisan tarihleri arasında uyuşturucuyla ilgili 3 bin 395 olayda 5 bin 224 kişi gözaltına alınmıştır. Bu olaylarda 330 kilogram eroin, 290 bin adet sentetik ecza ele geçirilmiştir."

Çataklı, mart ayında düzenlenen 1939 kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında gözaltına alınan 2 bin 917 kişiden 33'ünün tutuklandığını, 482 bin 381 litre kaçak akaryakıt, 79 bin 320 litre kaçak içki, 436 bin 15 paket kaçak sigara ele geçirildiğini aktardı.

Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadelenin önlenmesi amacıyla yoğun gayret sarf ettiklerini vurgulayan Çataklı, Kadın Destek (KADES) uygulamasının 1 milyon 954 bin kez indirildiğini, uygulama üzerinden gelen 108 bin 204 ihbarın yarısının gerçek olduğunu bildirdi.

Çocuğun cinsel istismarı, cinsel taciz ve cinsel saldırı olaylarına değinen Çataklı, "2020-2021 yıllarının asayiş verileri, ilk 3 aylar itibarıyla değerlendirildiğinde çocuğun cinsel istismarı 4 bin 157'den yüzde 28,4 azalışla 2 bin 977'ye, cinsel taciz olayları 2 bin 952'den yüzde 12,8 azalışla 2 bin 573'e cinsel saldırı olayları ise 1856'dan yüzde 6 azalışla 1744'e gerilemiştir. Bu olaylarda belirgin bir iyileşme olduğunu memnuniyetle görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Çataklı, aynı periyotta mal varlığına karşı işlenen suçlardan yankesiciliğin 2 bin 600'den yüzde 15,1 azalışla 2 bin 207'ye, kapkaçın ise 556'dan yüzde 14,9 azalışla 473'e gerilediğini ifade etti.

Emniyet ve jandarmanın yıllar geçse de asayiş olaylarının takibini sürdürdüğünü dile getiren Çataklı, İzmir'de 2003'te öldürülen bir kişi ile 2018'de Gaziantep'te ve 2020'de Antalya'da kaybolan birer kişinin öldürüldüklerinin tespit edilerek faillerinin geçen ay yakalanmasını buna örnek olarak verdi.

Çataklı, geçen ay 12 bin 532 sosyal medya hesabıyla ilgili çalışma gerçekleştirildiğini, tespit edilen 5 bin 478 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını, gözaltına alınan 261 kişiden 11'inin tutuklandığını ifade etti.

"KENDİNİZİ, AVRUPA'YI, DÜNYAYI KANDIRIYORSUNUZ"

Mart ayında 1251'i denizlerde olmak üzere 10 bin 114 sığınmacı ve 572 organizatör yakalandığını belirten Çataklı, açıklamasına şöyle devam etti:

"Yunanistan Göç Bakanı'nın akla ziyan bazı açıklamaları olmuştu. Bunun üzerine gerçeği tüm çıplaklığı ile ortaya koyacak şekilde Sahil Güvenlik Komutanlığımız tarafından bir açıklama yapıldı. Bakanlığımız adına ben de bir açıklama yaptım. Milli Savunma Bakanlığımız da İHA görüntülerini yayınladı ve Yunanistan Göç Bakanı'nın açıklamalarının tümüyle gerçek dışı olduğu ortaya konuldu. Yunan adalarına geçiş 2015 yılında günlük 2 bin 347 kişi iken 2016 yılında imzalanan 18 Mart mutabakatı sonrasında hızla düşüşe geçtiğini, 2017 yılında günlük 79'a düştüğünü, 2020 yılında ise günlük 25'e kadar gerilediğini görüyoruz. Bu veriler ortada gayet açık ve net olarak. Bu çerçevede Yunanistan Göç Bakanı Mitarakis'e şuna söylemek istiyorum, Sayın Bakan, kendinizi kandırıyorsunuz, Avrupa'yı kandırıyorsunuz, dünyayı kandırmaya çalışıyorsunuz, ama rakamları kandıramazsınız. Ayıp."

Çataklı, ülkesine geri dönen Suriyeli sayısının 431 bin 780, bugün itibarıyla Türkiye'de kayıt altına alınan Suriyeli sayısının ise 3 milyon 665 bin 946 olduğunu belirtti.

Trafik verileri hakkında da değerlendirmelerde bulunan Çataklı, geçen ay meydana gelen 116 ölümlü trafik kazasında 145 kişinin kaza yerinde hayatını kaybettiğini, 12 bin 135 yaralanmalı trafik kazasında ise 17 bin 617 kişinin yaralandığını, 23 yayanın olay yerinde hayatını kaybettiğini kaydetti.

Çataklı, 2021'in ilk 3 ayıyla geçen yılın aynı dönemi karşılaştırıldığında, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası sayısının 33 bin 512'den yüzde 8 azalışla 30 bin 757'ye, bu kazalarda olay yerinde hayatını kaybeden sayısının 397'den yüzde 2 azalışla 390'a, yaralı sayısının 52 bin 927'den yüzde 17 azalışla 44 bin 128'e, olay yerinde hayatını kaybeden yaya sayısının 74'ten yüzde 23 azalışla 57'ye düştüğünü sözlerine ekledi.