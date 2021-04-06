Mart ayında 86 terörist etkisiz hale getirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemGüvenlikÖNEMLİ AÇIKLAMA! Son dakika: Mart ayında 86 terörist etkisiz hale getirildi
ABONE OL

Mart ayında 86 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, mart ayındaki iç güvenlik operasyonlarında, 6'sı ölü, 72'si sağ/yaralı ve 8'i teslim olmak üzere 86 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

ÖNEMLİ AÇIKLAMA! Son dakika: Mart ayında 86 terörist etkisiz hale getirildi
Mart ayında 86 terörist etkisiz hale getirildi
0:00 / 0:00
AA

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Bakanlık Konferans Salonu'nda "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.

Toplantıdaki konuşmasına Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında "Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim" modeliyle yapılan denetimlere ilişkin bilgi vererek başlayan Çataklı, bu alandaki faaliyetlerle salgında görülen zararı azaltmayı, hem can kayıplarını hem ekonomik kayıpları önlemeyi amaçladıklarını söyledi.

Kısa zamanda kalıcı şekilde virüsten kurtulmanın yolunun tedbirlere uymaktan geçtiğini ve bu amaçla saha denetimlerini sürekli arttırma gayretinde olduklarını belirten Çataklı, "Mart ayında valilik ve kaymakamlıklar tarafından 8 milyon 833 bin 957 denetim gerçekleştirilmiştir. Ayrıca ihbar ve şikayet üzerine gerçekleştirilen kontrollerin sayısı da 46 bin 902 olmuştur." dedi.

Ülke gündeminden çıkarmaya kararlı oldukları bir diğer konunun da terör olduğunu ifade eden Çataklı, bugün mücadele edilen bölücü terör örgütü PKK'nın, zorla ayakta tutulmaya çalışılan bir "korkuluk" gibi olduğunu vurguladı.

Çataklı, jandarma ve emniyet birimlerinin yurt içinde sahaya tamamen hakim olduğunu, Diyarbakır ailelerinin iradesi, gayreti, inancının da bu mücadelede önemli bir netice ürettiğini kaydetti.

Terör örgütüne katılımların yok denecek kadar azaldığını, iknayla dağdan indirilenler ve Diyarbakır ailelerinin direnişini görenlerin kendiliğinden teslim olma sayılarının arttığını aktaran Çataklı, mart ayının sonunda ikna yoluyla gelenlerden birinin 30 yıllık örgüt elemanı olduğuna işaret etti.

"Türkiye, güvenlik güçlerinin kapasitesi, tecrübesi, azmi ve kararlılığıyla artık bu meselenin sonuna gelmiştir." ifadesini kullanan Çataklı, operasyonların devam ettiğini, nihai hedeflerinin, son teröristin teslimi veya son nefesi olduğunu bildirdi.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE YARDIM VE YATAKLIK YAPAN 361 KİŞİ TUTUKLANDI

Bakanlık koordinasyonunda yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde mart ayında 8 bin 410 kırsal operasyon, terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik de 1753 operasyon yapıldığını anlatan Çataklı, şu bilgileri verdi:

"Bu operasyonlarda, aralarında İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde kırmızı kategoride aranan sözde Mardin sorumlusu Hevram Havraman Avyer kod adlı Hasan Mahmudi, sözde Mardin Bagok sorumlusu turuncu kategoride aranan Reber Koser kod adlı Teyyüp Çam ile birlikte gri kategoride aranan 2 teröristin de bulunduğu toplam 86 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilenlerin 6'sı ölü, 72'si sağ-yaralı, 8'i teslim şeklindedir. Bu 86 teröristten 22'si DEAŞ mensubudur. Ayrıca terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 946'sı PKK/KCK, 1798'i FETÖ/PDY, 242'si DEAŞ, 73'ü sol terör örgütleri olmak üzere toplam 3 bin 59 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 361'i tutuklanmıştır."

Terör operasyonları sonucu 132 sığınak/barınak/mağaranın kullanılamaz hale getirildiğini, 98 silah, 28 mayın/el yapımı patlayıcı (EYP),79 el bombası, 94 kilogram patlayıcı madde,  27 bin 711 muhtelif mühimmatın ele geçirildiğini belirten Çataklı, " Ayrıca geçtiğimiz mart ayında biri bombalı drone eylemi olmak üzere  16 terör eylemi engellenmiştir." dedi.

Çataklı, 11 Ocak  2021 itibarıyla başlatılan "Eren Operasyonları"nın halen 12 ayrı bölgede devam ettiğini, bu operasyonlarda, bugüne kadar  9 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 75 iş birlikçinin yakalandığını, 473 mağara/sığınağın imha edildiğini, 82 silah, 75 mayın/EYP, 120 el bombası, 346 kilogram patlayıcı, 35 bin 816 mühimmat ve 439 kilogram esrar ele geçirildiğini söyledi.

UYUŞTURUCU SUÇLARINDAN SADECE GEÇEN HAFTA 5 BİN 224 KİŞİ YAKALANDI

Uyuşturucuyla mücadele operasyonlarına değinen Çataklı, şunları kaydetti:

"Mart ayında gerçekleştirilen 19 bin 262 operasyonda 26 bin 505 kişi gözaltına alınmış, 2 bin 442 kişi de adli mercilerce tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlarda, 5 ton 860 kilogram esrar, 62 kilogram skunk, 2 ton 530 kilogram eroin, 40 kilogram kokain, 237 kilogram bonzai, 309 kilogram metamfetamin, 19 kilogram afyon, 460 bin 616 ectasy, 508 bin 32 captagon, 355 bin 960 sentetik ecza, 11 bin 367 kök kenevir ele geçirilmiştir. Ele geçen bu maddeler içinde geçen aya göre esrarda yüzde 110'luk, eroinde yüzde 96'lık, kök kenevirde ise yüzde 282 oranında bir artış meydana gelmiştir. Sadece geçen hafta yani 29 Mart-5 Nisan tarihleri arasında uyuşturucuyla ilgili 3 bin 395 olayda 5 bin 224 kişi gözaltına alınmıştır. Bu olaylarda 330 kilogram eroin, 290 bin adet sentetik ecza ele geçirilmiştir."

Çataklı, mart ayında düzenlenen 1939 kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında gözaltına alınan 2 bin 917 kişiden 33'ünün tutuklandığını, 482 bin 381 litre kaçak akaryakıt, 79 bin 320 litre kaçak içki,  436 bin 15 paket kaçak sigara ele geçirildiğini aktardı.

Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadelenin önlenmesi amacıyla yoğun gayret sarf ettiklerini vurgulayan Çataklı, Kadın Destek (KADES) uygulamasının 1 milyon 954 bin kez indirildiğini, uygulama üzerinden gelen 108 bin 204 ihbarın yarısının gerçek olduğunu bildirdi.

Çocuğun cinsel istismarı, cinsel taciz ve cinsel saldırı olaylarına değinen Çataklı, "2020-2021 yıllarının asayiş verileri, ilk 3 aylar itibarıyla değerlendirildiğinde çocuğun cinsel istismarı 4 bin 157'den yüzde 28,4 azalışla 2 bin 977'ye, cinsel taciz olayları 2 bin 952'den yüzde 12,8 azalışla 2 bin 573'e  cinsel saldırı olayları ise 1856'dan yüzde 6 azalışla 1744'e gerilemiştir. Bu olaylarda belirgin bir iyileşme olduğunu memnuniyetle görüyoruz." ifadelerini kullandı. 

Çataklı, aynı periyotta mal varlığına karşı işlenen suçlardan yankesiciliğin 2 bin 600'den yüzde 15,1 azalışla 2 bin 207'ye, kapkaçın ise 556'dan yüzde 14,9 azalışla 473'e gerilediğini ifade etti.

Emniyet ve jandarmanın yıllar geçse de asayiş olaylarının takibini sürdürdüğünü dile getiren Çataklı, İzmir'de 2003'te öldürülen bir kişi ile 2018'de Gaziantep'te ve 2020'de Antalya'da kaybolan birer kişinin öldürüldüklerinin tespit edilerek faillerinin geçen ay yakalanmasını buna örnek olarak verdi.

Çataklı, geçen ay 12 bin 532 sosyal medya hesabıyla ilgili çalışma gerçekleştirildiğini, tespit edilen 5 bin 478 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını, gözaltına alınan 261 kişiden  11'inin tutuklandığını ifade etti.

"KENDİNİZİ, AVRUPA'YI, DÜNYAYI KANDIRIYORSUNUZ"

Mart ayında 1251'i denizlerde olmak üzere 10 bin 114 sığınmacı ve 572 organizatör yakalandığını belirten Çataklı, açıklamasına şöyle devam etti:

"Yunanistan Göç Bakanı'nın akla ziyan bazı açıklamaları olmuştu. Bunun üzerine gerçeği tüm çıplaklığı ile ortaya koyacak şekilde Sahil Güvenlik Komutanlığımız tarafından bir açıklama yapıldı. Bakanlığımız adına ben de bir açıklama yaptım. Milli Savunma Bakanlığımız da İHA görüntülerini yayınladı ve Yunanistan Göç Bakanı'nın açıklamalarının tümüyle gerçek dışı olduğu ortaya konuldu.  Yunan adalarına geçiş 2015 yılında günlük 2 bin 347 kişi iken 2016 yılında imzalanan 18 Mart mutabakatı sonrasında hızla düşüşe geçtiğini, 2017 yılında günlük 79'a düştüğünü, 2020 yılında ise günlük 25'e kadar gerilediğini görüyoruz. Bu veriler ortada gayet açık ve net olarak. Bu çerçevede Yunanistan Göç Bakanı Mitarakis'e şuna söylemek istiyorum, Sayın Bakan, kendinizi kandırıyorsunuz, Avrupa'yı kandırıyorsunuz, dünyayı kandırmaya çalışıyorsunuz, ama rakamları kandıramazsınız. Ayıp."

Çataklı,  ülkesine geri dönen Suriyeli sayısının 431 bin 780,  bugün itibarıyla Türkiye'de kayıt altına alınan Suriyeli sayısının ise 3 milyon 665 bin 946 olduğunu belirtti.

Trafik verileri hakkında da değerlendirmelerde bulunan Çataklı, geçen ay meydana gelen 116 ölümlü trafik kazasında 145 kişinin kaza yerinde hayatını kaybettiğini, 12 bin 135 yaralanmalı trafik kazasında ise 17 bin 617 kişinin yaralandığını, 23 yayanın olay yerinde hayatını kaybettiğini kaydetti.

Çataklı, 2021'in ilk 3 ayıyla geçen yılın aynı dönemi karşılaştırıldığında, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası sayısının 33 bin 512'den yüzde 8 azalışla 30 bin 757'ye, bu kazalarda olay yerinde hayatını kaybeden sayısının 397'den yüzde 2 azalışla 390'a, yaralı sayısının 52 bin 927'den yüzde 17 azalışla 44 bin 128'e,  olay yerinde hayatını kaybeden yaya sayısının 74'ten yüzde 23 azalışla 57'ye düştüğünü sözlerine ekledi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

MSÜ sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi sınavı puan hesaplama
GÜNDEMMSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Geğirmek orucu bozar mı? Orucu bozan durumlar nelerdir? Diyanet açıkladı
GÜNDEMGeğirmek orucu bozar mı?
2021 Bulgaristan seçimlerini kim kazandı? Bulgaristan seçim sonuçları belli oldu!
GÜNDEMBulgaristan seçim sonuçları belli oldu
Şehirler arası seyahat yasağı var mı 2021? Şehirler arası seyahat yolculuk yasak mı, hangi illerde?
GÜNDEMŞehirler arası seyahat kısıtlaması var mı?
Cinsel ilişki orucu bozar mı? Orucu bozan durumlar nelerdir?
GÜNDEMCinsel ilişki orucu bozar mı?
Şüphelenilen araçtan uyuşturucu çıktı
GÜNDEMŞüphelenilen araçtan uyuşturucu çıktı
Oruçluyken mastürbasyon yapmak orucu bozar mı?
GÜNDEMOruçluyken mastürbayon orucu bozar mı?
Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı CTE sonuçları ne zaman açıklanır?
GÜNDEMAdalet Bakanlığı CTE sonuçları açıklandı mı?
Ruj sürmek orucu bozar mı? Orucu bozan şeyler nelerdir? Diyanet açıkladı
GÜNDEMRuj sürmek orucu bozar mı?
2021'de teravih kılınacak mı? SON DAKİKA: Teravihle ilgili açıklama geldi
GÜNDEMDiyanet'ten teravih namazı kararı!