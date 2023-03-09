Martı'dan mahkemenin 'TAG' kararına itiraz

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Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem, İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin, İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası'nın açtığı dava kapsamında "Martı TAG" ve Martı Motosiklet" uygulaması ve internet sitesine erişim engeli kararına ilişkin açıklama yaptı.

Çağlayan Adliyesi önünde sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Öktem, "İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu’nun Martı TAG uygulamamıza açtığı bir dava var. Bu davada bir ara erişim kararı çıktı. Bu karara itiraz edeceğiz. Türk adaletine güveniyoruz. İnşallah istediğimiz gibi olacak" ifadelerini kullandı.

— Oğuz Alper Öktem (@OguzAlperOktem) March 9, 2023

TAG uygulamasının yasal olduğunu savunan Öktem, "Karayolları trafik kanunu 87’inci maddesinde hatır taşımacılığının çok net bir tanımı var. Biz şu ana kadar TAG’dan bir kuruş almadık. Ama maalesef biz İstanbul için çalışırken, trafik problemini çözerken, burada bize düşmanlık eden bir takım güç odakları var. Eyüp Aksu’nun açtığı davaya itiraz edeceğiz. TAG uygulamamızı taksi plakası baronlarına ve Eyüp Aksu’ya yedirmeyeceğiz" dedi.

TAKSİCİLER ODASI VE MARTI ARASINDA GERİLİM YAŞANMIŞTI

Martı, Ekim 2022'de boş koltuklarıyla yolculuk yapan sürücülerle aynı yöne gitmek isteyen yolcuların buluşturulması hedefi ile 'Tek Araçla Gidelim' (TAG) adı verilen bir platform yaratmış, platformun tanıtılmasından 1 ay sonra İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ile Martı'nın CEO'su Oğuz Alper Öktem sosyal medyada karşı karşıya gelmişti.

Öktem, TAG platformunu duyurmalarının ardından İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun kendisini ve ailesini tehdit ettiğini iddia ederek, "Bu olaydan sonra hele bu işin çözümü için bırak kariyerimi kellemi ortaya koydum, hodri meydan" sözlerini paylaştığı bir video paylaşmıştı.

Aksu ise, Öktem'in paylaştığı video hakkında savcılığa suç duyusunda bulunacaklarını belirterek, TAG'ın korsan taşımacılık tanımına girdiğini öne sürmüştü. Eyüp Aksu, ''Uygulamanın erişime engeli için bakanlık nezdinde başvuruda bulunduk. Ayrıca, Martı dahil tüm korsan taşımacılık yapan firmalar ile ilgili de savcılığa suç duyurusunda bulunduk" ifadelerini kullanmıştı.