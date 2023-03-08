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Mahkemeden 'Martı TAG' ve 'Martı Motosiklet'e erişim engeli

İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi, İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası'nın açtığı dava kapsamında "Martı TAG" ve Martı Motosiklet" uygulaması ve internet sitesine erişim engeli getirilmesine karar verdi. Martı, Ekim 2022'de boş koltuklarıyla yolculuk yapan sürücülerle aynı yöne gitmek isteyen yolcuların buluşturulması hedefi ile 'Tek Araçla Gidelim' (TAG) adı verilen bir platform yaratmış, platformun tanıtılmasından 1 ay sonra İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ile Martı'nın CEO'su Oğuz Alper Öktem sosyal medyada karşı karşıya gelmişti

Mahkemeden 'Martı'ya erişim engeli
AA

İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası'nın avukatları tarafından İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, davalı Martı İleri Teknoloji Anonim Şirketinin "Martı TAG" ve "Martı Motosiklet" uygulamasıyla yasa dışı korsan taşımacılığı gerçekleştirdiği öne sürülerek, taksi esnafı yönünden haksız rekabet oluşturan bu fiillerin tespiti ve engellenmesi talep edildi.

"Tek Araçla Gidelim" uygulamasında taksici olmayan, toplu taşıma aracı kullanım belgesi bulunmayan kişilerin araçlarını ticari amaçla kullandıkları belirtilen dilekçede, kullanılan elektrikli motosikletlerin de izin ve ruhsatlarının olmadığı aktarıldı.

Dilekçede, davalı firmanın yetkilisi olduğu şirketin uygulamayı tanımlarken "hatır taşıması" olduğu açıklamasıyla yapılan işin uyumsuz olduğu belirtilerek, "Martı TAG" adlı uygulamadan şirketin veya yetkililerin yolcudan ücret almamasının yapılan işin fiilen "korsan taksi taşımacılığı" olduğu gerçeğini değiştirmediği anlatıldı.

Bu uygulama ile birbirini tanımayan kişilerin belirli bir ücret karşılığında yolculuk yaptığına işaret edilen dilekçede, böylece ticari taşıma ruhsatına sahip olmayan kişilerin vergi vermeyerek yolcu taşıdığı kaydedildi.

Dilekçede, haksız rekabetin durdurulması için "Martı TAG" ve Martı Motosiklet"in internet sitelerine ve mobil uygulamaya erişimin engellemesine yönelik ihtiyati tedbir kararı verilmesi istendi.

İTİRAZ SÜRECİ 1 HAFTA

Davacının ihtiyati tedbir talebinin kabulüne karar veren mahkeme, www.marti.tech internet sitesi ile MARTI isimli mobil uygulama üzerinden sunulmakta olan "Martı TAG" ve Martı Motosiklet" ile ilgili erişim engeli getirilmesine hükmetti.

Ayrıca mahkeme, davacının talebi halinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) gerekli müzekkerenin yazılmasına karar verdi.

Mahkeme kararında ayrıca dosyaya sunulmuş olan bilgi ve belgeler değerlendirildiğinde davalı Martı İleri Teknoloji AŞ'nin, "Martı TAG" ve "Martı Motosiklet" uygulamalarına ulaşılmasına devam edildiği takdirde, ruhsat alarak yolcu taşımacılığı konusunda yetkilendirilen taksi işletenlere ciddi bir zarar doğuracağı hususunun davacı tarafından yaklaşık olarak ispatı sağlandığı kaydedildi.

Mahkeme, tarafların kararın öğrenilmesinden itibaren bir hafta içerisinde yasal itiraz sürecinin olduğunu tutanağa geçirdi.

NEW YORK BORSASI'NA YAPTIĞI ZİYARETE DENK GELDİ

Mahkemenin erişim engeli kararı, Martı Kurucusu ve CEO'su Oğuz Alper Öktem'in New York Borsası'nı (NYSE) ziyaretine denk geldi.

Öktem, söz konusu ziyareti Martı'nın New York Borsası'na açılma planları kapsamında gerçekleştirdiğini bildirdi.

TAKSİCİLER ODASI VE MARTI ARASINDA GERİLİM YAŞANMIŞTI

Martı, Ekim 2022'de boş koltuklarıyla yolculuk yapan sürücülerle aynı yöne gitmek isteyen yolcuların buluşturulması hedefi ile 'Tek Araçla Gidelim' (TAG) adı verilen bir platform yaratmıştı.

TAG'ın tanıtılmasından 1 ay sonra ise, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ile Martı'nın CEO'su Oğuz Alper Öktem sosyal medyada karşı karşıya gelmişti.

Öktem, TAG platformunu duyurmalarının ardından İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun kendisini ve ailesini tehdit ettiğini iddia ederek, "Bu olaydan sonra hele bu işin çözümü için bırak kariyerimi kellemi ortaya koydum, hodri meydan" sözlerini paylaştığı bir video paylaşmıştı.

Aksu ise, Öktem'in paylaştığı video hakkında savcılığa suç duyusunda bulunacaklarını belirterek, TAG'ın korsan taşımacılık tanımına girdiğini öne sürmüştü. Eyüp Aksu, ''Uygulamanın erişime engeli için bakanlık nezdinde başvuruda bulunduk. Ayrıca, Martı dahil tüm korsan taşımacılık yapan firmalar ile ilgili de savcılığa suç duyurusunda bulunduk" ifadelerini kullanmıştı.

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