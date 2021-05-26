Maruf Güneş, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gördüğüm lüzum üzerine G.Saray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Bugüne kadar birlikte mesai harcadığım, tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hiçbir birey Galatasaray'dan üstün değildir. Aslolan Galatasaray’dır!” dedi.
Öte yandan sarı-kırmızılı kulüp, Maruf Güneş'in yerine Banu Vahapoğlu Akgün'ün seçildiğini açıkladı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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