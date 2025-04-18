Maş fasülyesi nasıl pişirilir? Maş fasülyesi pişirmenin püf noktaları nelerdir, nelere dikkat etmek gerekir?

İlk bakışta mercimeği andıran, yeşil rengiyle mutfakta fark edilmeyi bekleyen maş fasulyesi, aslında Anadolu’nun az bilinen ama çok şey vadeden bakliyatlarından biri. Sağlık dolu içeriğiyle dikkat çeken bu minik taneler, doğru pişirilmediğinde ya da fazla haşlandığında tüm cazibesini kaybedebiliyor. İşte, maş fasulyesi pişirmek isteyenler için merak edilen tüm detaylar.

MAŞ FASULYESİ NEDİR?

Maş fasulyesi baklagiller familyasına ait, küçük, yuvarlak ve yeşil renkli bir türdür. Asya mutfağında binlerce yıldır tüketilen bu baklagil, özellikle Hindistan, Çin ve Güneydoğu Asya mutfağında yaygın olarak kullanılır. Türkiye'de ise daha çok Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde yetiştirilir ve son yıllarda sağlıklı beslenme arayışındaki bireylerin mutfağında kendine yer bulmaya başlamıştır.

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100 gram maş fasulyesi yaklaşık 23 gram protein içerir, bu da onu bitkisel protein arayışında olanlar için değerli kılar. Sindirim sistemini destekler, bağırsak sağlığını korur ve uzun süre tok tutar. Kan şekerini hızlı yükseltmediği için diyabetik bireyler için uygun bir karbonhidrat alternatifidir. Hücre hasarını önlemeye yardımcı olur, bağışıklık sistemini güçlendirir. Folik asit, magnezyum, potasyum, demir ve B vitaminleri açısından zengindir.

MAŞ FASULYESİ NASIL PİŞİRİLİR? Maş fasulyesi, diğer baklagillere kıyasla daha kısa sürede pişer. Bu özelliği sayesinde hem zamandan tasarruf sağlar hem de acil öğün hazırlıklarında kurtarıcı olur. İşte, maş fasulyesi pişirme adımları: Fasulyeleri bir süzgeçte bol suyla yıkayın.

Ardından bir kaseye alın, üzerini geçecek kadar soğuk su ekleyin ve 4–6 saat arası suda bekletin. Bu işlem fasulyelerin şişmesini, pişme süresinin kısalmasını ve sindiriminin kolaylaşmasını sağlar.

Bekletme süresi dolunca süzün ve yıkayın.

Geniş bir tencereye alın, üzerini 2 parmak geçecek kadar içme suyu ekleyin.

Orta ateşte 20–25 dakika kadar haşlayın. Dilerseniz suya bir tutam kimyon veya bir diş sarımsak da ekleyebilirsiniz. Maş fasulyesi kolay pişen bir baklagil olduğu için düdüklü tencereye genellikle ihtiyaç duyulmaz. Ancak yoğun mutfak temposunda hızlı haşlamak isterseniz düdüklüde 5-7 dakika yeterlidir. REKLAM MAŞ FASULYESİ PİŞİRME TEKNİĞİ Maş fasulyesi, farklı tariflerde yer alabilecek çok yönlü bir bakliyattır. Doğru pişirme teknikleriyle lezzeti daha da öne çıkarılabilir. İşte maş fasulyesi pişirmek isteyenler için farklı pişirme teknikleri: Haşlama en yaygın tekniktir. Salatalar, mezeler ve garnitürler için uygundur. Haşlama sırasında fazla pişmemesine dikkat edin; dağılmaması için orta yumuşaklıkta bırakmak idealdir.

Haşlandıktan sonra zeytinyağı, soğan ve baharatlarla kavrularak sıcak bir garnitür haline getirilebilir.

Pişmiş maş fasulyesi ezilerek baharatlarla birleştirilebilir; mercimek köftesine benzer, vegan dostu köfteler hazırlanabilir.

Özellikle kış aylarında zencefil, zerdeçal gibi baharatlarla zenginleştirilmiş maş fasulyesi çorbası yapılabilir.

Kurutulmuş maş fasulyesi filizlendirildiğinde enzim ve vitamin açısından daha da zengin hale gelir. Salatalara çiğ olarak eklenebilir. REKLAM MAŞ FASULYESİ TARİFİ 4 Kişilik Zeytinyağlı Maş Fasulyesi Salatası Malzemeler: 1 su bardağı maş fasulyesi 1 adet havuç 1 adet kırmızı kapya biber 1 adet salatalık Yarım demet taze nane ve maydanoz 1 limonun suyu 2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı Tuz, karabiber, sumak Arzuya göre nar taneleri ya da ceviz Yapılışı: Maş fasulyesini 4-6 saat suda bekletin ve ardından 20-25 dakika haşlayın. Bu sırada havucu rendeleyin, biberi ve salatalığı minik küpler halinde doğrayın.