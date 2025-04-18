Maş fasülyesi nasıl pişirilir? Maş fasülyesi pişirmenin püf noktaları nelerdir, nelere dikkat etmek gerekir?
Maş fasulyesi, son yıllarda hem sağlıklı yaşam tutkunlarının hem de geleneksel mutfağın peşinden gidenlerin gözdesi hâline geldi. Lif oranı yüksek, doyurucu ve bir o kadar da besleyici bu küçük yeşil baklagil; doğru şekilde pişirildiğinde hem salatalara hem de sıcak yemeklere lezzetli bir alternatif sunuyor. Ancak maş fasulyesini lezzetli ve diri bir kıvamda pişirmek, birkaç püf noktayı bilmeyi gerektiriyor. Peki maş fasulyesi pişirirken nelere dikkat etmek gerekir? Maş fasulyesi pişirme tekniği nedir?
İlk bakışta mercimeği andıran, yeşil rengiyle mutfakta fark edilmeyi bekleyen maş fasulyesi, aslında Anadolu’nun az bilinen ama çok şey vadeden bakliyatlarından biri. Sağlık dolu içeriğiyle dikkat çeken bu minik taneler, doğru pişirilmediğinde ya da fazla haşlandığında tüm cazibesini kaybedebiliyor. İşte, maş fasulyesi pişirmek isteyenler için merak edilen tüm detaylar.
MAŞ FASULYESİ NEDİR?
Maş fasulyesi baklagiller familyasına ait, küçük, yuvarlak ve yeşil renkli bir türdür. Asya mutfağında binlerce yıldır tüketilen bu baklagil, özellikle Hindistan, Çin ve Güneydoğu Asya mutfağında yaygın olarak kullanılır. Türkiye'de ise daha çok Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde yetiştirilir ve son yıllarda sağlıklı beslenme arayışındaki bireylerin mutfağında kendine yer bulmaya başlamıştır.
100 gram maş fasulyesi yaklaşık 23 gram protein içerir, bu da onu bitkisel protein arayışında olanlar için değerli kılar. Sindirim sistemini destekler, bağırsak sağlığını korur ve uzun süre tok tutar. Kan şekerini hızlı yükseltmediği için diyabetik bireyler için uygun bir karbonhidrat alternatifidir. Hücre hasarını önlemeye yardımcı olur, bağışıklık sistemini güçlendirir. Folik asit, magnezyum, potasyum, demir ve B vitaminleri açısından zengindir.
MAŞ FASULYESİ NASIL PİŞİRİLİR?
Maş fasulyesi, diğer baklagillere kıyasla daha kısa sürede pişer. Bu özelliği sayesinde hem zamandan tasarruf sağlar hem de acil öğün hazırlıklarında kurtarıcı olur. İşte, maş fasulyesi pişirme adımları:
MAŞ FASULYESİ PİŞİRME TEKNİĞİ
Maş fasulyesi, farklı tariflerde yer alabilecek çok yönlü bir bakliyattır. Doğru pişirme teknikleriyle lezzeti daha da öne çıkarılabilir. İşte maş fasulyesi pişirmek isteyenler için farklı pişirme teknikleri:
MAŞ FASULYESİ TARİFİ
4 Kişilik Zeytinyağlı Maş Fasulyesi Salatası
Malzemeler:
1 su bardağı maş fasulyesi
1 adet havuç
1 adet kırmızı kapya biber
1 adet salatalık
Yarım demet taze nane ve maydanoz
1 limonun suyu
2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
Tuz, karabiber, sumak
Arzuya göre nar taneleri ya da ceviz
Yapılışı:
Maş fasulyesini 4-6 saat suda bekletin ve ardından 20-25 dakika haşlayın.
Bu sırada havucu rendeleyin, biberi ve salatalığı minik küpler halinde doğrayın.
Tüm malzemeleri geniş bir kasede karıştırın.
Limon suyu, zeytinyağı ve baharatları ekleyin.
İsteğe bağlı olarak üzerine nar taneleri ya da kıyılmış ceviz serpiştirebilirsiniz.
Soğuk ya da oda sıcaklığında servis edin.
MAŞ FASULYESİ PİŞİRMENİN PÜF NOKTALARI