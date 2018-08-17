11 | 19

Burada çalışan birçok kişi tıbbi olarak bilgisi olmadığı gibi bir de yanlış uygulamalar sonucu kişide lenf akımında düzensizlikler, ödem, kas spazmları gibi hasarlara sebep olabiliyor. Bütün bunlara neden olmamak için çeşitli kas spazmlarını, yaralanmalarını, sinir basılarını ortadan kaldırmak, ağrıyı gidermek, kişide genel ya da lokal gevşeme sağlamak ya da lenf drenaj tedavisi görmek ve sonucunda da immün sistemini uyararak bağışıklığı artırmak için fizyoterapistinize danışın" şeklinde konuştu.