Maliye Bakanına bağlı olarak görev yapan Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK gündeme geldi. Maliye Bakanlığı bünyesinde ana hizmet birimi statüsünde yer alan MASAK'ın görevi merak konusu oldu. "Masak ne demek, açılımı nedir ve ne iş yapar?" araştırmaları hız kazandı. İşte MASAK'ın açılımı ve görevine ilişkin detaylar..

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MASAK NE İŞ YAPAR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde ana hizmet birimi statüsünde ve doğrudan Hazine ve Maliye Bakanına bağlı olarak görev yapan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı’nca yürütülmektedir.Bu anlamda MASAK’ın temel fonksiyonu da suç gelirlerinin aklanması alanındaki gelişmeler ile aklama suçunun önlenmesi ve ortaya çıkarılmasına yönelik yöntemler konusunda araştırmalar ve sektörel çalışmalar yapmak, önlemler geliştirmek, veri toplamak, toplanan verileri analiz etmek ve değerlendirmek, araştırma ve incelemeler yapmak veya yaptırmak ve elde edilen bilgi ve sonuçları ilgili makamlara iletmektir.