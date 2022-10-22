Masato Kudo, Tegevajaro Miyazaki kulübünden yapılan açıklama ve basında yer alan sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte hayatını kaybeden futbolcunun hayatı ve biyografisi...

MASATA KUDO KİMDİR?

6 Mayıs 1990 yılında Tokyo'da doğan Masato Kudo, Japon futbolcu, MLS ve Avusturalya'da top koşturmasının ardından bu yıl Brisbane Roar takımından Tegevajaro Miyazaki'ye transfer olmuştu. 2013 yılından beri Japonya Milli Takımı oyuncusu olan ünlü futbolcu, bu sene Avusturalya Ligi'ndeki Brisbane Roar takımından Tegevajaro Miyazaki'ye transfer olan Kudo, son takımında çıktığı 21 maçta 3 gol atmıştı. Sağ ayağını kullanan 1,77 metre boyundaki hücum oyuncusu Japonya Milli Takımı'nda da 4 kez oynadı. Bu maçlarda 2 gol atmayı başardı.