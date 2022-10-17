Uzun süredir üzerinde çalışılan, ilk etapta 35 madde olacağı ifade edilen torba kanun teklifi 4 tanesi geçici madde olmak üzere 52 madde halinde, cuma günü TBMM’ye sunulmuştu. 52 maddelik Torba Kanun teklifi Meclis'ten geçti. Teklifle birlikte salgın döneminde maske takmayanlara verilen cezalar ve KYK kredi faizleri siliniyor. 2 bin TL ve altındaki icra borçları da sonlandırılıyor.