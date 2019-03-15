Çalıntı araçlarla yakalandılar

Caner Aktan'ın haberine göre, İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ'da 9 ayrı hırsızlık olayından aranan ve yüzlerine taktıkları maske nedeniyle "Maskeli Beşler" olarak bilinen hırsızlık şüphelileri Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucunda yakalandı.

ÇALINTI ARAÇLA YAKALANDILAR



Çok sayıda elektronik eşya, telefon, bilgisayar ve bir adet otomobil çaldığı belirlenen M.C., B.K., E.Ü., E.Y. ve K.N. için harekete geçen ekipler çalınan otomobilin plakasından yola çıkarak MOBESE yakıtlarını inceledi. Şüpheliler, İstanbul'da bir evde yeni bir hırsızlık olayına hazırlanırken yakalandı.



24 YIL KESİNLEŞMİŞ CEZA



Hırsızlık zanlıları hakkında toplamda 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinde güvenlik kameralarına yakalanmamak için maske taklarını ifade etti.



"SENİ SEVİYORUM" MESAJI



Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifadesi biten zanlılar adliyeye sevk edilirken ilginç anlar yaşandı. 2 şüpheli kameraları karşılarında görünce sevgililerine "seni seviyorum" mesajı gönderdi.