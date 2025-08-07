MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Ağustos Perşembe MasterChef kim kazandı?
MasterChef Türkiye'de haftanın üçüncü ve son takım oyunu gündemdeki yerini aldı. Kaptanların belli olması ardından Kırmızı ve Mavi Takım arasında kıyasıya rekabet başladı. Bu kapsamda, 7 Ağustos Perşembe MasterChef dokunulmazlık oyunu kazananı araştırılıyor. Peki, 7 Ağustos Perşembe Masterchef kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...
Masterchef Türkiye'de üçüncü ve son takım oyununda Kırmızı ve Mavi Takım Akdeniz ürünleri ile yemekler konsepti ile kıyasıya mücadele ediyor. Yarışmacılar dokunulmazlığı kazanan takım olmak için yarışıyor. Peki, MasterChef kim kazandı? 7 Ağustos Perşembe MasterChef dokunulmazlığı hangi takım aldı? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Masterchef Türkiye'de ilk ve ikinci takım oyununu Kırmızı Takım kazandı. MasterChef Türkiye 2025'in ilk bireysel dokunulmazlığını kazanan İhsan oldu. MasterChef Türkiye 2025'te ikinci bireysel dokunulmazlığını kazanan ise Özkan oldu.
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda ilk mavi takım kaptanı Gizem oldu. Mavi takım kaptanı Gizem, kırmızı takım kaptanı olarak İlhan'ı seçti.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.
Mavi Takım
Gizem (Takım Kaptanı)
Çağatay
Özkan
İrem
Merve
İhsan
Eylül
Sercan
Cansu
Tunahan
Kırmızı Takım
İlhan (Takım Kaptanı)
Hakan
Sezer
Furkan
Onur
Ayten
Hilal
Çağlar
Ayla
Sümeyye
MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?
MasterChef'te ana kadroya giren ilk 20 yarışmacı belli oldu. İşte ana kadroya giren yarışmacılar:
1. Grup Yarışmacıları:
Ana Kadroya Giren 1. Yarışmacı: Furkan
Ana Kadroya Giren 2. Yarışmacı: Eylül
Ana Kadroya Giren 3. Yarışmacı: Çağatay
Ana Kadroya Giren 4. Yarışmacı: Onur
Ana kadroya giren 5. Yarışmacı: Hilal
MasterChef ana kadroya yedeklerden Elif, Bilal, Meryem ve Doğan dahil oldu.
2. Grup Yarışmacıları:
Ana kadroya giren 6. Yarışmacı: Sercan
Ana kadroya giren 7. Yarışmacı: Ayla
Ana kadroya giren 8. Yarışmacı: İhsan
Ana kadroya giren 9. Yarışmacı: Ayten
Ana kadroya giren 10. Yarışmacı: Çağlar
İkinci grupta ise ana kadroya yedeklerden Nisa, Barış, Alperen ve Deniz dahil oldu.
3. Grup Yarışmacıları:
Ana kadroya giren 11. Yarışmacı: Sezer
Ana kadroya giren 12. Yarışmacı: Cansu
Ana kadroya giren 13. Yarışmacı: Özkan
Ana kadroya giren 14. yarışmacı: Gizem
Ana kadroya giren 15. yarışmacı: İrem
Üçüncü grupta ana kadroya yedeklerden giren yarışmacılar Muratcan, Şule, Ömer, Yakup, Tunahan oldu.
4. Grup Yarışmacıları:
Ana kadroya giren 16. yarışmacı: Hakan
Ana kadroya giren 17. yarışmacı: Tunahan
Ana kadroya giren 18. yarışmacı: Sümeyye
Ana kadroya giren 19. yarışmacı: Merve Gezgin
Ana kadroya giren 20. yarışmacı: İlhan
MasterChef dördüncü grupta ana kadroya yedeklerden giren 4 yarışmacı Mert, Ali İhsan, Edanur ve Aslı oldu.