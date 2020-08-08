MasterChef Türkiye ana kadrosunda kimler var? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. MasterChef Türkiye 2020 kadrosu yapılan eleme yarışlarıyla belli oluyor. Kıyasıya mücadelenin devam ettiği MasterChef'te yarışmacılar ana kadroya girmek için zorlu mücadele veriyor. İşte 7 Ağustos MasterChef Türkiye son bölümünde yaşananlar

MASTERCHEF TÜRKİYE KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2020'nin bu akşamki yarışında yarışmacılar önce levrek marin yapmaya çalıştı. Şefler tarafından beğenilen 6 yarışmacı final turu için mücadele etti. Sedat ve Berker'in tabağında kılçık çıktığı için değerlendirmeye alınmadı.

MASTERCHEF TÜRKİYE 2020 KADROSU

MasterChef Türkiye 2020 kadrosu belirleniyor. 16 yarışmacının seçileceği MasterChef Türkiye'de ilk 5 yarışmacı Serhat, Duygu, Özgül, Emir ve Ayyüce oldu.