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MasterChef ana kadrosu 2020: MasterChef kim kazandı? 7 Ağustos MasterChef Türkiye son bölümde yaşananlar

MasterChef kim kazandı? Sorusu MasterChef Türkiye sevenleri tarafından merak ediliyor. 2020 MasterChef Türkiye kadrosu yavaş yavaş belli olurken şimdiden 5 yarışmacının ismi netleşti. İşte 7 Ağustos MasterChef Türkiye 2020 son bölümünde yaşananlar...

MasterChef ana kadrosu 2020

MasterChef Türkiye ana kadrosunda kimler var? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. MasterChef Türkiye 2020 kadrosu yapılan eleme yarışlarıyla belli oluyor. Kıyasıya mücadelenin devam ettiği MasterChef'te yarışmacılar ana kadroya girmek için zorlu mücadele veriyor. İşte 7 Ağustos MasterChef Türkiye son bölümünde yaşananlar

MASTERCHEF TÜRKİYE KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2020'nin bu akşamki yarışında yarışmacılar önce levrek marin yapmaya çalıştı. Şefler tarafından beğenilen 6 yarışmacı final turu için mücadele etti. Sedat ve Berker'in tabağında kılçık çıktığı için değerlendirmeye alınmadı.

MASTERCHEF TÜRKİYE 2020 KADROSU

MasterChef Türkiye 2020 kadrosu belirleniyor. 16 yarışmacının seçileceği MasterChef Türkiye'de ilk 5 yarışmacı Serhat, Duygu, Özgül, Emir ve Ayyüce oldu.

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