TV8 ekranlarında yayınalanan yemek programı MasterChef Türkiye birincisi belli oldu. Rakiplerini bir bir elerek finale yükselen Metin ve Kıvanç arasında kıran bir mücadele gerçekleşti. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda Metin MasterChef şampiyonu oldu. MasterChef birincisi Metin'in kazandığı büyük ödül izleyiciler tarafından araştırılamaya başlandı. Peki, "2022-2023 Masterchef birincisi ne kazandı, şampiyonluk ödülü ne kadar?" İşte MasterChef birincilik ödülü...