Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Masterchef birincilik ödülü belli oldu! 2022-2023 Masterchef birincisi ne kazandı?

MasterChef Türkiye finali nefesleri kesti. Rakiplerini eleyerek finale yükselen Metin ve Kıvanç büyük finalde kıyasıya mücadeleye girişti. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 2022 MasterChef şampiyonu Metin oldu. MasterChef birincisi kadar, büyük ödülde merak konusu oldu. İşte 2022-2023 MasterChef Türkiye birincisi Metin'in kazandığı şampiyonluk ödülü...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Masterchef birincilik ödülü belli oldu! 2022-2023 Masterchef birincisi ne kazandı, büyük ödül ne oldu, şampiyonluk ödülü ne kadar?

    TV8 ekranlarında yayınalanan yemek programı MasterChef Türkiye birincisi belli oldu. Rakiplerini bir bir elerek finale yükselen Metin ve Kıvanç arasında kıran bir mücadele gerçekleşti. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda Metin MasterChef şampiyonu oldu. MasterChef birincisi Metin'in kazandığı büyük ödül izleyiciler tarafından araştırılamaya başlandı. Peki, "2022-2023 Masterchef birincisi ne kazandı, şampiyonluk ödülü ne kadar?" İşte MasterChef birincilik ödülü...
  • Masterchef birincilik ödülü belli oldu! 2022-2023 Masterchef birincisi ne kazandı, büyük ödül ne oldu, şampiyonluk ödülü ne kadar?

    MASTERCHEF TÜRKİYE BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ NE? 

    Masterchef şampiyonluk ödülü belli oldu. Buna göre, 2022 Masterchef şampiyonuna lüks marka bir otomobil verilecek.
  • Masterchef birincilik ödülü belli oldu! 2022-2023 Masterchef birincisi ne kazandı, büyük ödül ne oldu, şampiyonluk ödülü ne kadar?

    MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM OLDU?

    Masterchef Türkiye'de sezonun şampiyonu Metin Yavuz oldu.

    Metin, Masterchef kupasının yanı sıra büyük ödül olan lüks otomoboili de kazandı.
  • Masterchef birincilik ödülü belli oldu! 2022-2023 Masterchef birincisi ne kazandı, büyük ödül ne oldu, şampiyonluk ödülü ne kadar?

    MASTERCHEF METİN YAVUZ KİMDİR?

    MasterChef şampiyonu Metin Yavuz, 24 yaşındadır. Bolu Mengenli olan Yavuz, Ulusal Genç Şefler Yarışması'nda birinci olmuştur. Bu sene MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren ilk isim olmayı başaran yarışmacı, 2014 yılından beri aşçılıkla uğraşmaktadır. 

     
  • Masterchef birincilik ödülü belli oldu! 2022-2023 Masterchef birincisi ne kazandı, büyük ödül ne oldu, şampiyonluk ödülü ne kadar?

    MasterChef ilk turda 2 evet alarak bir üst tura çıkmıştı. 2. turda da başarılı olan yarışmacı 3. tura yükselmişti.

    Metin Yavuz, 2015 yılından itibaren de aynı işletmede çalışıyor. Metin Yavuz, Ecem Eseler ile nişanlıdır.

     

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.