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MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 22 Eylül MasterChef eleme adayları kimler oldu?

MasterChef Türkiye'de heyecan bu akşam kaldığı yerden sürdü. Yeni sezonuyla da büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yarışmada bugün 2. dokunulmazlık oyunu oldukça büyük bir heyecana sahne oldu. İşte 2. dokunulmazlığı kazanan takım ve günün eleme adayları...

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 22 Eylül MasterChef eleme adayları kimler oldu?

MasterChef Türkiye'de bu akşam 2. dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı ve eleme adayları belli oldu. İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Haftanın ilk oyununu kaybeden mavi takım olmuştu. İkinci takım oyununun kazananı mavi takım olarak belirlendi. Börek düellosunda kaybeden kırmızı takım, yaratıcılık turunda yarıştı. Dokunulmazlığı alan ise Tahsin oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI 22 EYLÜL

İlk eleme adayı Mustafa oldu. İkinci aday ise Sergen olarak açıklandı. Üçüncü aday ise Tahsin'in seçimi ile Emre oldu. Dördüncü aday oy çoğunluğu ile Hamza seçildi.

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