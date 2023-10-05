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        Haberler Televizyon MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 4 Ekim 2023 MasterChef All Star eleme adayları kim oldu, kim elendi?

        MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 4 Ekim 2023 MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef All Star'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. MasterChef'te 3. ve 4. eleme adayları bugün oynanacak dokunulmazlık oyunu ile belli oldu. Dokunulmazlık oyununda yarışmacılar Fransız yemeklerini yapmaya çalıştılar. İzleyiciler için "MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte, 4 Ekim 2023 MasterChef Türkiye son bölümde yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2023 - 01:31 Güncelleme: 05.10.2023 - 01:31
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        Haftanın her günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de heyecan dokunulmazlık oyunu ile devam etti. Yarışmacılar en iyi tabağı yapmak için ocak başına geçti. Peki, MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte, 4 Ekim 2023 MasterChef son bölümde yaşananlar...

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        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        MasterChef Türkiye'de 4 Ekim akşamı yarışmacılar Fransız mutfağından yemekler yaptılar. Şeflerin açıkladığı menü; Salade de Poulpe, Vichyssoise, Souffle Au Fromage, Pissaladiere, Confit De Canard & Lyon Patates Salatası, Beef Bourguignon & Patates Püresi, Crepes Suzette'den oluştu. Mavi ve kırmızı takım tüm hünerlerini sergilerken; MasterChef'te dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.

        3

        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Mangal pişirme tekniği kullanarak yapılan yemeklerin ardından bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Azize oldu. MasterChef'te 3. ve 4. eleme adayı Kerem ile Tanya oldu.

        Bireysel dokunulmazlığın sahibi Azize ilk eleme adayı olarak Hasan'ı seçti. İkinci eleme adayı ise takım oylaması sonucu Cemre oldu.

        4

        MASTERCHEF'TE YENİ TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

        Mavi Takım

        Barbaros - Kaptan

        Kıvanç

        Metin

        Tahsin

        Ayaz

        Tolga

        Esra

        Alican

        Barış

        Eda

        5

        Kırmızı Takım

        Kerem - Kaptan

        Hasan

        Eren

        Sergen

        Azize

        Dilara

        Cemre

        Batuhan

        Tanya

        6

        EN SON MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

        MasterChef'te 1 Ekim akşamı elenen yarışmacı 2018 yılının şampiyonu Uğur Kardaş oldu.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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