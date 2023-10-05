Haberler Televizyon MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 4 Ekim 2023 MasterChef All Star eleme adayları kim oldu, kim elendi?

MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 4 Ekim 2023 MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. MasterChef'te 3. ve 4. eleme adayları bugün oynanacak dokunulmazlık oyunu ile belli oldu. Dokunulmazlık oyununda yarışmacılar Fransız yemeklerini yapmaya çalıştılar. İzleyiciler için "MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte, 4 Ekim 2023 MasterChef Türkiye son bölümde yaşananlar... Habertürk Giriş: 05.10.2023 - 01:31 Güncelleme: 05.10.2023 - 01:31 facebook

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Haftanın her günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de heyecan dokunulmazlık oyunu ile devam etti. Yarışmacılar en iyi tabağı yapmak için ocak başına geçti. Peki, MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte, 4 Ekim 2023 MasterChef son bölümde yaşananlar...

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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? MasterChef Türkiye'de 4 Ekim akşamı yarışmacılar Fransız mutfağından yemekler yaptılar. Şeflerin açıkladığı menü; Salade de Poulpe, Vichyssoise, Souffle Au Fromage, Pissaladiere, Confit De Canard & Lyon Patates Salatası, Beef Bourguignon & Patates Püresi, Crepes Suzette'den oluştu. Mavi ve kırmızı takım tüm hünerlerini sergilerken; MasterChef'te dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.