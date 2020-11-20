MasterChef Türkiye'nin son bölümünde bu kez jüri geçen yılın yarışmacılarından Suna, Güzide ve Ekin'den oluştu. Menüde, süzme mercimek çorbası, sac tava, otlu mücver ve fırında sütlaç vardı. Suna, Güzide ve Ekin, yemeklerin tadına bakarken hangi takımın tabağı olduğunu bilmeden yalnızca lezzete göre karar verdi.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de jüri olan Suna, Güzide ve Ekin oy çokluğu ile Mavi takımın yemeklerini beğendi. Kırmızı takım eleme oyunu oynadı.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Kırmızı takım yarışmacıları Mehmet Şefin sebzelerden oluşan özel tabağını yapabilmek için yarıştı ancak zorlu tabağı sadece Eray tamamlayabildi, şefler Eray'ın tabağını yeterli bulamasada diğer yarışmacılar tabaklarını bitiremediği için dokunulmazlığı Eray'a verdi.

Takım oylaması sonucu eleme adayı : UĞUR