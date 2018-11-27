MasterChef'e dün akşam heyecan doruktaydı. MasterChef Türkiye'de haftanın ilk günü yarışmacılar kaptanlık, takım ve dokunulmazlık oyunlarında mücadele etti. İlk eleme adayı belirlendi. İşte yeni bölüm fragman ve ilk eleme adayı olan isim.

MASTERCHEF TAKIMLAR YARIŞINI KİM KAZANDI?

Orkinos balığı ile Tuna Sashimi, Tuna Kavurma, Zencefil Soslu Tuna Steak yapıldı. Meltem kırmızı takımın şefi olurken, Uğur mavi takımın şefi oldu. Hakan ise her iki takıma destek sunarken komilik yaptı. Kırmızı takımda Mehmet, her şeyi bildiğini iddia etmesi, uzman olduğunu söylemesi ve bütün yemeklere müdahale etmesi herkesi çileden çıkardı. Mavi takımda Uğur'un daha önce orkinos balığıyla haşır neşir olması büyük bir artı sağladı. Yarışmanın sonunda mavi takım 3 yemeği de kırımızı takımdan daha iyi yaparak eleme potasından kurtuldu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Takımlar yarışında kaybeden kırmızı takım üyeleri Meltem, Kerem ve Mehmet ile Hakan dokunulmazlık oyununa çıktı. Hakan'ın dokunulmazlığa ihtiyacı olmadığı için dokunulmazlığı Hakan'ın kazanması durumunda, Hakan dokunulmazlığı diğer 3 kişiden biriyle paylaşacak. Dokunulmazlık oyununda ise yarışmacılar marketten 10 çeşit ürün aldı. Ancak malzemeleri "kör alım" yani gözleri kapalı şekilde aldılar. Yemeklerini yapan yarışmacılardan ilk önce Mehmet'in yemeği tadıldı. Ancak Mehmet'in yemeği hiç beğenilmedi. Dokunulmalzığı kazanan yarışmacı ise Kerem oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te eleme için bir oyun daha oynandı. Gözlerin kapalı olacağı oyunda ellerine verilen malzemelerin ne olduğunu dokunarak ve koklayarak tahmin etmeye çalıştılar. Hakan'ın da katılacağı oyunda, yine eğer dokunulmazlığı kazanan Hakan olursa, o dokunulmazlık Mehmet ya da Meltem'le paylaşılacak. Kalan ise eleme potasına girmiş olacak. Ancak Mehmet, rokfor ile mangonun isimlerini bilmediği için ilk elenen yarışmacı oldu. Meltem'de ikinci elenen isim oldu. oyunun kazananı Hakan oldu. Hakan dokunulmazlığı Mehmet'in son zamanlardaki gerilimi nedeniyle Meltem'e verdi. Hakan, Meltem ve Mehmet arasında oynanan oyunu Hakan kazandı ve dokunulmazlığa ihtiyacı olmayan Hakan, bu ödülü Meltem'e verince haftanın ilk eleme adayı MEHMET oldu.

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