MasterChef Türkiye'nin son bölümünde 25 bin liralık para ödülü oyununda şefler yarışmacılardan yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. Batuhan ve Barbaros ikilisi en iyi tabağı yaparak para ödülünün sahibi oldu. Ardından MasterChef klasiklerinden biri olan ördek pastilla eleme potası yemeği oldu. Peki MasterChef eleme potasına kim girdi? MasterChef eleme adayları kimler oldu?

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'nin klasik yemeklerinden biri haline gelen ördek pastilla Somer Şefin spesiyallerinden biri. Geleneksel bir Fas yemeği olan ördek pastilla özel günlerde yapılan ve maharet isteyen bir yemek.

En başarılı tabağı Emir yaptı.

İkinci isim Özgül oldu.

Eleme adayı: SERHAT

Birinci ve ikinci oyun sonucunda eleme adayları: BARBAROS ve ERAY

Cumartesi akşamı yapılacak eleme potası oyununda Emir ile Özgül düello yapacak, kazanan isim MasterChef finalinde yer alırken kaybeden eleme oyununda finale kalmak için mücadele edecek.