MasterChef eleme adayları bu hafta için de geçtiğimiz iki günde belirlendi. Ancak normal şartlarda Perşembe akşamı yani bu akşam yapılması gereken MasterChef elemesi yapılmadı. Peki MasterChef eleme ne zaman yapılacak? İşte 28 Kasım MasterChef'te yaşanan son gelişmeler...

MASTERCHEF ELEME NEDEN OLMADI?

MasterChef'te normalde Perşembe akşamları eleme yapılıyordu. Ancak yapılan bir değişiklikle Masterchef elemesi Cuma akşamı yapılacak. Bu akşam ise MasterClass eğitimi verildi.

MASTERCLASS ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

MAsterChef'te bu hafta verilen karar doğrultusunda bundan sonra kalan tüm yarışmacılara MasterClass eğitimi verilecek. Bu yüzde kalan 8 yarışmacı da bugün Somer Şef'ten MasterClass eğitimi aldı. Eğitimin ilk aşaması baklava yapımıydı. Baklava yapımında en iyiyi yapan güzide, kıvanç, ekin ve cemre ikinci tura kaldı. İkinci turda ise şöbiyet tatlısı yapıldı. Bu akşam MasterClass ödülünün sahibi Cemre oldu. Somer Şef Cemre'ye kimono hediye etti.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Haftanın ilk bireysel dokunulmazlığını kazanan Ekin, ilk eleme adayını belirledi. Ekin, 6 erkek yarışmacı içerisinde 2 kadın yarışmacının biraz daha kalmasını istediğini söyleyerek RIFAT'ın ismini ilk eleme adayı olarak söyledi. Mavi takım kendi içerisinde yaptığı oylamada ikinci eleme adayını 3 oyla GÜZİDE olarak belirledi.

MasterChef tarihinde ilk kez dün akşam bireysel dokunulmazlık kimseye verilmedi ve Kırmızı takımdaki 4 yarışmacı da eleme oylamasına girdi. Yani 4 yarışmacının oylaması sonucunda en çok oy alan 2 yarışmacı eleme adayı olarak belirlendi. BATUHAN ve KIVANÇ eleme potasına girdi. Oylama sırasında Yasin, Alican ve Batuhan arasında gergin anlar yaşandı.