- Sushi matını açtıktan sonra ya da streç filmi, yosunu üzerine yerleştirin pirinci üzerine eşit olacak şekilde ne çok fazla ne çok az gelecek şekilde bastırarak yayın. Yosunun üzerinde bir miktar fazlalık olmalı böylece sardığınız zaman pirinçler birleşir ve dağılmaz.

Daha sonra hangi deniz ürününü tercih ettiyseniz ince dilimler halinde ve boyutu sebzelerle aynı olacak şekilde kestikten sonra yosun ve pirincin yanına uzunlamasına dizin. Yanına aynı şekilde ince dilimlediğiniz sebzeleri de ekleyin ve bu şekilde sıra sıra dizin.

- Ardından sushi matını yavaşça katlayarak rulo şeklinde sarın. Bu sırada sushiyide iyice sıkın ve birbirine yapıştığına emin olun, çok fazla sıkarsanız malzemeler taşar ve ezilir.

- Sırada sushileri kesmek var, önce bıçağınızı bir miktar ıslatın bu şekilde daha rahat kesersiniz. Sushileri istediğiniz kalınlıkta kestikten sonra soya sosu ve wasabi ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.