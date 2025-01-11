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        Haberler Bilgi Gündem MASTERCHEF FİNAL CANLI | Masterchef finali ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

        MasterChef'te büyük final! MasterChef finali ne zaman, saat kaçta?

        MasterChef Türkiye'de büyük final için heyecanlı bekleyiş başladı. Haziran ayı itibarıyla izleyicisiyle buluşan TV8'de yayınlanan MasterChef'te, final bölümü ile ekranlara geliyor. Onur ve Kerem arasında geçecek büyük mücadelenin sonunda, en başarılı tabağı yapan yarışmacı canlı yayında kupanın sahibi olacak. Bu kapsamda MasterChef finali tarihi ve yayın saati izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Peki, MasterChef finali ne zaman, saat kaçta? İşte TV8 yayın akışı ile MasterChef finalinin tarihi ve saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2025 - 17:25 Güncelleme: 11.01.2025 - 17:25
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        MasterChef'te şampiyonluk kupası sahibini arıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef'te büyük final için nefesler tutuldu. 9 Ocak tarihinde yayınlanan bölümde ilk finalist Onur olurken, son finalist Kerem oldu. Finalistlerin belli olduğu yarışmada canlı yayında gerçeklecek büyük finalin yayınlanacağı saat programı yayından takip eden izleyicilerin gündemindeki yerini aldı. Peki, "Masterchef finali ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?" İşte detaylar...

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        MASTERCHEF FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        MasterChef finali 11 Ocak Cumartesi günü izleyici ile buluşuyor. Canlı yayında gerçekleşecek MasterChef büyük finali saat 20:00'da başlayacak.

        İki etabın banttan yayınlacağı finalde, son etap canlı olarak ekranlara gelecek.

        Şefler tarafından en çok puanı toplayan yarışmacı MasterChef Türkiye şampiyonu olacak.

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        MASTERCHEF'TE FİNALİSTLER BELLİ OLDU!

        Onur

        Kerem

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        ŞAMPİYON CANLI YAYINDA BELLİ OLUYOR!

        MasterChef'te şampiyon olan yarışmacı kadar, büyük ödülün ne olduğu da merak konusu oldu. MasterChef Türkiye'de şampiyonluk ödülünün ne olduğu henüz açıklanmadı. Birincilik ödülü canlı yayında büyük finalde açıklanacak.

        Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz senenin şampiyonu Esra, kupanın yanı sıra lüks otomobilin de sahibi olmuştu.

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