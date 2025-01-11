ŞAMPİYON CANLI YAYINDA BELLİ OLUYOR!

MasterChef'te şampiyon olan yarışmacı kadar, büyük ödülün ne olduğu da merak konusu oldu. MasterChef Türkiye'de şampiyonluk ödülünün ne olduğu henüz açıklanmadı. Birincilik ödülü canlı yayında büyük finalde açıklanacak.

Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz senenin şampiyonu Esra, kupanın yanı sıra lüks otomobilin de sahibi olmuştu.