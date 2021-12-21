MASTERCHEF’TE KAPTANLAR DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

Kaptanlar düellosu üç etap şeklindeydi. İlk etapta çeşitli peynirlerin tadımı yapıldı. İlk turda 8-6 skorla Dilara kazandı.

İkinci turda ise çorba tadımı vardı. Çorbanın içindeki 34 ürün olduğunu ve bu ürünlerin tahmin edilmesi gerekiyordu. Tahmin oyununda 9-8 kazanan Burcu oldu. Böylece skoru 1-1 yaptı.

Üçüncü turda gözleri kapalı olarak gelen ürünleri tahmin etme oyunu oynandı. Bu turu 8-7 kazanan Dilara, düellonun da kazananı oldu.