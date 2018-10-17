MasterChef kim elendi? 16 Ekim MasterChef Türkiye'de elenen isim kim oldu? Eslem mi, Atakan mı?
MasterChef kim elendi sorusu dün izleyiciler tarafından merak edildi. İlk eleme adayları Kırmızı Takım'dan Murat ve Doruk olarak belirlenmişti. 16 Ekim MasterChef Türkiye'de Atakan 5 oyla eleme potasına girdi. Eslem ile Burcu ise 3 oyla eşit durumdayken, takim lideri olan Burcu, Eslem'i seçerek eleme potasına gönderdi. Böylece eleme potasında Murat, Dokruk, Atakan ve Eslem yer aldı. Peki MasterChef'de kim elendi?
17.10.2018 - 09:01 | Güncelleme:
MasterChef'de dün eleme heyecanı yaşanadı. Eleme potasına giren yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Eleme potasında Murat, Dokruk, Atakan ve Eslem yer aldı. Peki MasterChef'de kim elendi?
MasterChef Türkiye'de 9-9'luk beraberlikte Mehmet Şef son pusula için elini kutuya soktu ancak eli boş çıktı. Böylece Kırmızı Takım 4 oy fakla 13'e 9 bu haftanın kazananı oldu. Mavi Takım ise siyah önlükleriyle dokunulmazlık oyununa çıktı. Dokunulmazlık oyununda yarışmacılara verilen tavuk baget ve misket limon belirgin olarak kullanıldı. Yarışmacılar marketten istedikleri 8 ürünü daha alarak istedikleri yemekleri yaptı. Yemek yapım süresi 45 dakika olarak belirlendi. Yarışmacılar tam yemeklere başlayacaklarken, her bir yarışmacı içinde 1'den 6'ya kadar rakamların yazılı olduğu kağıtları çekti. Mavi Takım yarışmacıları, Kırmızı Takım'dan bir yarışmacıyı yerine seçti. Seçilen yarışmacılar kendilerini seçen Mavi Takım yarışmacıları yerine yemek yaparak, onlara dokunulmazlık kazandırmaya çalıştı. Yapılan yemekler sonunda en iyi Kerem ve Uğur ile Mehmet ve Esra'nın takımları tabaklar oldu. Dokunulmazlığı ise Mehmet ve Esra takımı kazandı. Esra böylece Mehmet'e dokunulmazlık kazandırmış oldu. Mehmet Mavi önlüğünü giyerken, şimdi Mavi Takım'dan da iki isim eleme potasına girecek.
MasterChef'te eleme adayları yapılan oylama sonucunda belli olacak. Dün ilk eleme adayları Kırmızı Takım'dan Murat ve Doruk olarak belirlenmişti. Dün Atakan 5 oyla eleme potasına girdi. Eslem ile Burcu ise 3 oyla eşit durumdayken, takim lideri olan Burcu, Eslem'i seçerek eleme potasına gönderdi. Böylece eleme potasında Murat, Dokruk, Atakan ve Eslem yer aldı.
MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
MasterChef'te dün bir yarışmacı veda edecek. Eleme potasındaki Murat, Dokruk, Atakan ve Eslem eleme oyunu için yemeklerini yapıyor. Eleme yemeği olarak midye dolma seçildi. Murat en iyi midye dolmayı yaparak yarışmada kalmaya devam etti. İkinci en iyi midye dolmayı Doruk yaptı. Doruk böylece yarışmaya devam etmeye hak kazandı. MasterChef yolculuğuna devam edecek yarışmacı Eslem oldu. Böylece Atakan elenmiş oldu.
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MasterChef kim elendi? 16 Ekim MasterChef Türkiye'de elenen isim kim oldu? Eslem mi, Atakan mı? - Son Dakika Haberler/masterchef-kim-elendi-16-ekim-masterchef-turkiye-de-elenen-isim-kim-oldu-eslem-mi-atakan-mi-21817242181724
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