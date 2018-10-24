MasterChef kim elendi

MasterChef'de elenen isim dün gece yapılan oylama sonucu belli oldu. Eleme potasına giren isimler arasında yaşanan heyecan jürinin verdiği karar ile son buldu. MasterChef Türkiye'nin 16. bölümünde yarışmacılar dış göreve çıktı. Tershane görevlilerine yemek yaptılar ardından stüdyoda dokunulmazlık yarışına çıktılar.

Daha sonra belirlenen eleme adayları, eleme yarışında hünerlerini sergilediler. Ardından yarışmaya veda eden isim belli oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Pazartesi akşamı MasterChef Türkiye'de ilk eleme adayları belirlenmişti. Eleme potasına giren Hakan ve Doruk olmuştu. Ardında Salı akşamı ekrana gelen bölümde ise Murat ve Tuğçe diğer iki eleme adayı oldu. Yarışmada heyecan dozu yüksekti. İki takım arasından kıyasıya yapılan mücadelede kazanan takım Mavi Takım oldu. Ardından elenen isim belirlendi.

MASTERCHEF 23 EKİM KİM ELENDİ?

Eleme adaylarının açıklanmasının ardından jüri üyerleri elenen ismi belirledi. Dün akşam eleme potasına giren Doruk, yapılan eleme sonrası hayallerine veda eden isim oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MasterChef Türkiye 17. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz sayfamızda olacaktır. Buradan takip edebilirsiniz.

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