MasterChef'te eleme potasındaki yarışmacılar serüvene devam etmek için mücadele ediyor. Eleme oyununun oynandığı 25 Ağustos Pazar akşamı bir kişi hayallerine veda ediyor. Peki, MasterChef elenen yarışmacı kim oldu? 25 Ağustos MasterChef kim veda etti? İşte MasterChef yeni bölümünde yaşanan gelişmeler...