MasterChef'te kim kazandı? 19 Temmuz Cumartesi Masterchef'te ana kadroya kim girdi?
MasterChef'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmacılar ana kadroya girebilmek adına tezgah başına geçiyor. MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde, en başarılı tabağı yapan yarışmacı, günün sonunda ana kadroya giren 8. yarışmacı olacak. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini yaptığı programda her gün bir yarışmacı şef ceketini giyerek ana kadroya ismini yazdırıyor. Peki, "MasterChef'te kim kazandı? 19 Temmuz Cumartesi" Masterchef'te ana kadroya kim girdi?" İşte 19 Temmuz 2025 Cumartesi MasterChef'te ana kadroya giren yarışmacı...
MasterChef Türkiye'de yarışmacılar ana kadro için karşı karşıya geliyor. Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı yarışmada, son olarak Ayla ana kadroya giren 7. yarışmacı olmuştu. Nefes kesen mücadelelere sahne olan programda, bu akşam ikinci etaptan bir yarışmacı şef ceketini giyecek. Peki, "MasterChef kim kazandı? 19 Temmuz Cumartesi Masterchef ana kadroya kim girdi, ana kadroya giren 8. yarışmacı kim oldu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?
MasterChef'te ana kadroya giren isim henüz belli olmadı. Kadroya giren 8. yarışmacı belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
MASTERCHEF KİM KAZANDI?
MasterChef'te ana kadroya giren ilk 7 yarışmacı belli oldu. İşte ana kadroya giren yarışmacılar:
1. Etap yarışmacıları
Ana Kadroya Giren 1. Yarışmacı: Furkan
Ana Kadroya Giren 2. Yarışmacı: Eylül
Ana Kadroya Giren 3. Yarışmacı: Çağatay
Ana Kadroya Giren 4. Yarışmacı: Onur
Ana kadroya giren 5. Yarışmacı: Hilal